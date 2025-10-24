Instagram Facebook Twitter Whatsapp
São Gonçalo divulga esquema de trânsito para Caminhada do Outubro Rosa

Evento acontecerá neste sábado (25), no Centro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de outubro de 2025 - 08:37
A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema especial de trânsito para a realização da Caminhada do Outubro Rosa, mais um ato de conscientização para a prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero. O evento acontecerá neste sábado (25), a partir das 8h, com concentração em frente ao prédio do INSS, no Centro. A saída da caminhada está prevista para às 9h, seguindo até a Praça Dr. Luiz Palmier.

A Rua Coronel Moreira César, no trecho compreendido entre a Rua Lara Vilela e a Praça Luiz Palmier, terá uma pista de rolamento interditada para a realização do evento. Com isso, estão suspensas as regulamentações de estacionamento, ponto de táxi, embarque e desembarque e carga e descarga no trecho.

Os veículos estacionados em desacordo com esta determinação estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Vale destacar que essas medidas valerão apenas no dia do evento, dia 25 de outubro, e serão encerradas ao final da caminhada.

