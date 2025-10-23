Locais de prova do ENEM 2025 já estão disponíveis para consulta

Para o acesso do cartão e saber as informações, o estudante deve acessar a Página do Participante, no site do INEP - Foto: Reprodução

Para o acesso do cartão e saber as informações, o estudante deve acessar a Página do Participante, no site do INEP - Foto: Reprodução

O Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025 foi disponibilizado para consulta dos estudantes pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quinta-feira (23). Informações como local de prova, horário e número de inscrição podem ser consultadas no cartão.

Para o acesso do cartão e saber as informações, o estudante deve acessar a Página do Participante, no site do INEP. No cartão de confirmação também é possível registar o direito a atendimento especializado e tratamento pelo nome social.

A data da aplicação do ENEM será nos dias 9 e 16 de novembro, em todo país, com exceção de Ananindeua e Marituba (PA), que será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Nessas cidades, o Cartão será disponibilizado posteriormente.