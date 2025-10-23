Shopping em Itaipu recebe Feira de Adoção Pet no próximo sábado (25)

O evento tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos que aguardam por um lar cheio de carinho. - Foto: Divulgação

O evento tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos que aguardam por um lar cheio de carinho. - Foto: Divulgação

O Shopping Multicenter Itaipu promove, no próximo sábado (25), uma Feira de Adoção Pet em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho e a Universidade Salgado de Oliveira. O evento acontece das 15h às 18h, no hall de acesso à instituição, no 2º piso do shopping, na Região Oceânica de Niterói.

Leia também:

Dia de Corpus Christi é transformado em feriado estadual

Maricá apresenta o “Natal Brasilidade 2025” com desfiles, atrações culturais e programação gratuita

O evento tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos que aguardam por um lar cheio de carinho. Desde o início da campanha, até agosto deste ano, 75 animais já encontraram uma nova família, número que reforça o impacto positivo da ação.

Desde o início da campanha, até agosto deste ano, 75 animais já encontraram uma nova família, número que reforça o impacto positivo da ação | Foto: Divulgação

O público poderá conhecer os pets disponíveis para adoção e receber orientações de veterinários e voluntários sobre cuidados, adaptação e posse responsável | Foto: Divulgação

Durante o evento, o público poderá conhecer os pets disponíveis para adoção e receber orientações de veterinários e voluntários sobre cuidados, adaptação e posse responsável. A proposta é garantir que os novos tutores estejam preparados para oferecer uma vida saudável e feliz aos animais.

Mais do que uma simples feira, o encontro busca conscientizar sobre a importância da adoção com amor e responsabilidade, além de fortalecer o compromisso do shopping e dos parceiros com o bem-estar animal.

Serviço:

Evento: Feira de Adoção Pet Data: 25 de outubro (sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: Hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira – 2º piso do Shopping Multicenter Itaipu, Região Oceânica de Niterói.