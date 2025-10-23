Shopping em Itaipu recebe Feira de Adoção Pet no próximo sábado (25)
Ação promove novas histórias de amor entre pets resgatados e famílias adotantes
O Shopping Multicenter Itaipu promove, no próximo sábado (25), uma Feira de Adoção Pet em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho e a Universidade Salgado de Oliveira. O evento acontece das 15h às 18h, no hall de acesso à instituição, no 2º piso do shopping, na Região Oceânica de Niterói.
O evento tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos que aguardam por um lar cheio de carinho. Desde o início da campanha, até agosto deste ano, 75 animais já encontraram uma nova família, número que reforça o impacto positivo da ação.
Durante o evento, o público poderá conhecer os pets disponíveis para adoção e receber orientações de veterinários e voluntários sobre cuidados, adaptação e posse responsável. A proposta é garantir que os novos tutores estejam preparados para oferecer uma vida saudável e feliz aos animais.
Mais do que uma simples feira, o encontro busca conscientizar sobre a importância da adoção com amor e responsabilidade, além de fortalecer o compromisso do shopping e dos parceiros com o bem-estar animal.
Serviço:
Evento: Feira de Adoção Pet Data: 25 de outubro (sábado)
Horário: 15h às 18h
Local: Hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira – 2º piso do Shopping Multicenter Itaipu, Região Oceânica de Niterói.