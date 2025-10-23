Novo concurso do IBGE terá 9.580 vagas para 2026

As vagas serão para agente de pesquisa e mapeamento e para supervisão de coleta e qualidade - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terá um novo concurso público com 9.580 vagas temporárias, com requisito de ensino médio completo. O processo seletivo foi publicado em agosto em uma publicação no Diário Oficial da União (DOU).

A publicação dos editais tem previsão de ser divulgado em novembro, com as provas ocorrendo em janeiro de 2026, e o resultado em março.

Quem for aprovado será contratado para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".

Além disso, o órgão federal afirma que o processo seletivo será o “maior” da história, com 8.480 vagas como agente de pesquisa e mapeamento na função de coleta de informações e 1.100 vagas para supervisão de coleta e qualidade.

A duração dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado em até três. A remuneração do cargo ainda não foi definida pelo instituto. O recrutamento vai acontecer por meio de um Processo Seletivo Simplificado (PSS), que será divulgado, assim como outras informações cruciais do concurso, pelos canais oficiais do IBGE e Fundação Getulio Vargas (FGV).