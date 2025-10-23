Time RJ é destaque nos jogos escolares brasileiros

A competição, que acontece em Uberlândia (MG), é o maior evento esportivo escolar do país - Foto: Divulgação

O Time RJ segue tendo bons resultados no JEBS, os Jogos Escolares Brasileiros, promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). A competição, que acontece em Uberlândia (MG), é o maior evento esportivo escolar do país. Estudantes-atletas entre 12 e 14 anos, de escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro, garantiram medalhas em diversas modalidades.

No judô, Pedro Guadalupe, da categoria 48kg, Nathan Domiciano, da + 64kg e Micaela Oliveira, da 48kg, ficaram com o ouro.

No atletismo, ponto forte do Time RJ, a velocista Ana Beatriz Paixão conquistou o primeiro lugar nos 80m e nos 150m rasos. No revezamento 5x80m, ela competiu com Eduarda Pereira, Eliza França, Isabella Porto e Marhyana França, e também subiu ao lugar mais alto do pódio.

A competição, que acontece em Uberlândia (MG), é o maior evento esportivo escolar do país | Foto: Divulgação

Já no karatê, Julia Franceschini, na categoria Kumite -54kg, trouxe o bicampeonato para o Rio de Janeiro.

E na ginástica artística, Bryan Oliveira foi medalhista de ouro no individual geral e na disputa por equipes, ao lado de Antônio Pedro Pinheiro e João Pedro de Lira.

O Time RJ também conquistou medalhas de prata e bronze em outras modalidades.

Natação:

Davi Thomazinho – 100M costas – bronze

Isabella Durante – 400m livre – bronze

Julia Tinoco – 100m borboleta – ouro | 50m borboleta – prata

Isabela Terra, Julia Tinoco, Kauany Zomer e Carolina Azevedo – revezamento 4x50 – prata

Matheus Lino, Pedro Rhaddour, Davi Thomazinho e Murillo Dantas – revezamento 4x50 medley – bronze

Taekwondo:

Adryan Russier – até 61kg – prata

Bernardo Nascimento – até 45kg – prata

Dianny Vitória – até 51kg – prata

Alana Fialho – acima de 59kg – bronze

Judô:

Raphaela Pitaguara – 58kg – bronze

Atletismo:

Eliza França – Pentatlo – prata

Esther Bessa – Salto em altura – prata

Arthur Santos – 100m com barreiras – prata

Samuel Machado – Hexatlo – bronze

Karatê:

Sophia Romão – no Kata - bronze

Ginástica Artística:

Antônio Pedro Pinheiro – individual geral – prata

Sobre o Jebs

A delegação do Rio de Janeiro, em 2025, foi a maior já enviada pelo estado. Composta por 193 atletas, 36 técnicos e 16 dirigentes, contou com representantes em todas as 20 modalidades previstas na competição deste ano.

O Governo do Estado é responsável por garantir a estrutura necessária para os participantes, incluindo transporte, uniformes e apoio logístico, reforçando o compromisso com a valorização do esporte e a juventude fluminense.

O evento reúne mais de 10 mil pessoas, entre atletas, técnicos, árbitros e dirigentes, vindos dos 26 estados e do Distrito Federal e é uma grande vitrine para os novos talentos do esporte brasileiro.

Em cada edição, mais de 2 milhões de jovens participam das seletivas estaduais. E para quem se destaca, as portas se abrem para oportunidades como o Bolsa Atleta RJ, que oferece apoio financeiro mensal de R$ 500 a R$ 5 mil, além da chance de disputar os Jogos Sul-Americanos Escolares.