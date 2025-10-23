Mosquito, Inácio Rios e Nei Lopes são as próximas atrações de dois encontros no Candongueiro, em Niterói
Projeto de samba reúne artistas de diferentes gerações em rodas gratuitas em tradicional casa do gênero, no Rio do Ouro
O projeto 'Tocando Meu Candongueiro' vai reunir diferentes gerações de sambistas nas duas próximas rodas abertas ao público, em Niterói. Neste sábado (25), às 20h, a casa do Rio do Ouro receberá dois craques da nova geração do samba: Inácio Rios e Mosquito. No dia 9 de novembro, domingo, às 13h, o convidado especial é o compositor, cantor e escritor Nei Lopes, também com entrada franca.
“Serão dois encontros que traduzem muito bem o espírito do projeto Tocando Meu Candongueiro: Salvaguarda do Samba”, diz o diretor artístico do espaço, o músico Ivan Mendes.
Filho do bamba Zé Katimba, o compositor niteroiense Inácio Rios tem músicas gravadas por artistas como Alcione. Aos 40 anos, é responsável há dez pelo sucesso da animada roda “Encontros Casuais”, no Beco do Rato, na Lapa, com o amigo Mosquito. No Carnaval, os dois foram homenageados pelo bloco do Beco. Aos 38 anos, Pedro Assad, o Mosquito, é da Ilha do Governador e, desde novo, frequenta os bons pagodes. Neste ano, lançou “Quinhão”, o segundo álbum solo, com produção musical de Pretinho da Serrinha. Nele, o versador canta “Banho Maria” com Inácio, um dos autores da música.
Com duas edições realizadas neste ano e sempre de portas abertas, o Tocando Meu Candongueiro: Salvaguarda do Samba do Estado do Rio de Janeiro tem fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. O projeto é uma realização do Campus Avançado e do Candongueiro, com assessoria de produção da Realize Cultura.
As retiradas dos ingressos grátis para as duas rodas de samba de outubro e de novembro podem ser feitas através da plataforma Sympla. O Candongueiro fica na Rodovia Prefeito João Sampaio, 1154 (antiga Estrada Velha de Maricá), Rio do Ouro, em Niterói (97284-1830).