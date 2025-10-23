Mosquito, Inácio Rios e Nei Lopes são as próximas atrações de dois encontros no Candongueiro, em Niterói

O projeto 'Tocando Meu Candongueiro' vai reunir diferentes gerações de sambistas nas duas próximas rodas abertas ao público, em Niterói. Neste sábado (25), às 20h, a casa do Rio do Ouro receberá dois craques da nova geração do samba: Inácio Rios e Mosquito. No dia 9 de novembro, domingo, às 13h, o convidado especial é o compositor, cantor e escritor Nei Lopes, também com entrada franca.

“Serão dois encontros que traduzem muito bem o espírito do projeto Tocando Meu Candongueiro: Salvaguarda do Samba”, diz o diretor artístico do espaço, o músico Ivan Mendes.

Nei Lopes comanda o evento na tradicional casa de shows, no próximo dia 9 de novembro | Foto: Divulgação/Candongueiro

Filho do bamba Zé Katimba, o compositor niteroiense Inácio Rios tem músicas gravadas por artistas como Alcione. Aos 40 anos, é responsável há dez pelo sucesso da animada roda “Encontros Casuais”, no Beco do Rato, na Lapa, com o amigo Mosquito. No Carnaval, os dois foram homenageados pelo bloco do Beco. Aos 38 anos, Pedro Assad, o Mosquito, é da Ilha do Governador e, desde novo, frequenta os bons pagodes. Neste ano, lançou “Quinhão”, o segundo álbum solo, com produção musical de Pretinho da Serrinha. Nele, o versador canta “Banho Maria” com Inácio, um dos autores da música.

Com duas edições realizadas neste ano e sempre de portas abertas, o Tocando Meu Candongueiro: Salvaguarda do Samba do Estado do Rio de Janeiro tem fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. O projeto é uma realização do Campus Avançado e do Candongueiro, com assessoria de produção da Realize Cultura.

As retiradas dos ingressos grátis para as duas rodas de samba de outubro e de novembro podem ser feitas através da plataforma Sympla. O Candongueiro fica na Rodovia Prefeito João Sampaio, 1154 (antiga Estrada Velha de Maricá), Rio do Ouro, em Niterói (97284-1830).