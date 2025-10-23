Espetáculo infantil que une Arte e Matemática estreia no Teatro da UFF, em Niterói

Como unir matemática, literatura, universo infantil e artes cênicas em um mesmo espetáculo? A resposta chega ao palco do Teatro da UFF, em Icaraí, Niterói, no dia 9 de novembro (domingo), às 16 horas, com a estreia da peça “As Aventuras dos Números Arteiros”. O espetáculo é inspirado no livro “A Família dos Números Arteiros”, da professora e mestre em matemática Márcia da Silva Martins, e conta com adaptação e direção do dramaturgo Sílvio Fróes.

Embora a peça teatral chegue agora aos palcos, o projeto começou ainda em 2023, quando Márcia e Fróes iniciaram os ensaios e a adaptação da obra literária para o teatro. Com uma carreira de mais de 45 anos em teatro, TV e cinema, Fróes que já atuou em novelas como Dancin Days e dirigiu o Auto da Paixão de Cristo, apresentado para mais de 4 mil pessoas no Campo de São Bento destaca o desafio e a beleza de levar a matemática ao universo lúdico do teatro.

“A parceria com a Márcia tem sido de grande aprendizado. Ela, que vem das ciências exatas, produziu um trabalho profundamente emocional. Minha missão foi transformar essa emoção em cena, sendo o mais fiel possível à proposta lúdica da autora”, comenta o diretor.

Números que ganham vida

A inspiração para o espetáculo nasceu em 2021, com o lançamento do livro “A Família dos Números Arteiros” pela PoD Editora. Na história, os números de 0 a 9 são crianças que vivem em Numerolândia, ao lado de personagens encantadores como o papai Sol, a mamãe Lua, a Vovó Ancestral e o cachorro Numeraldo.

“Desde o início eu imaginava essa história no teatro. A peça é a realização de um sonho, possível graças à parceria com o Sílvio e a dedicação de um jovem elenco talentoso”, afirma Márcia da Silva Martins.

Voltado para o público infantil, o espetáculo promete encantar também os adultos ao unir educação, imaginação e arte. Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), com classificação livre, e já estão disponíveis no site do Centro de Artes da UFF.

Ator e diretor com mais de 45 anos de carreira em teatro, TV e Cinema, Fróes é professor de teatro nas Oficinas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Campinas.

Ao lado de Tonico Pereira, Elba Ramalho, Tânia Alves, Walter Breda, Silvio Froes atuou em espetáculos da companhia teatral de Luiz Mendonça, viajando pelo Norte e pelo Nordeste, por 15 capitais e três cidades do interior apresentando espetáculos como “Canção de Fogo” e “A Chegada de Lampião ao Inferno” (esta última atuando com João Francisco dos Santos Sant´Anna, o lendário "Madame Satã", personalidade boêmia das noites do Rio de Janeiro famoso por sua vida polêmica). Trabalhou também no teatro de Revista sob a direção de Carlos Machado, integrando em 1979 o elenco da revista “Rio de Cabo a Rabo”, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro

Na TV Globo, trabalhou em novelas como "Duas Vidas", "Dancin Days" e "Bandidos da Falange". No cinema, trabalhou com o diretor Alberto Salvá. Mas foi no teatro que Silvio Froes desenvolveu a maior parte de sua carreira como ator, iniciando com peças como “Mãos Dadas”, uma coletânea de poemas de Carlos Drummond de Andrade. Em 1968, trabalhou em “A Morta”, de Oswald de Andrade. Logo depois no infantil “A Volta do Camaleão Alface”, de Maria Clara Machado.

Silvio Fróes pertence à família do ator Leopoldo Fróes, considerado o mais importante ator e empresário teatral brasileiro do início do século XX. e que também foi o fundador do Retiro dos Artistas, instituição de amparo a artistas idosos criada em 1918 e que existe até hoje no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Além disso, também é nome da rua que liga os bairros de Icaraí a São Francisco, em Niterói.

Sílvio também atua já foi professor na tradicional Oficina de Atores, na qual ministrava aulas de teatro para Iniciantes no Rio de Janeiro. Também deu aulas de pós-graduação na extinta Universidade Gama Filho. Em 2014, dirigiu o musical Acontecendo na Era de Aquarius, com elenco de seus alunos da Oficina de Teatro - núcleo Méier.

Márcia da Silva Martins é professora do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense por mais de 30 anos, entre 1985 até 2016. Mestre em Matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da UFF. Foi professora do Instituto Militar de Engenharia (IME) e da Petrobrás.

Foi coordenadora do periódico intitulado Jornal Dá Licença-Matemática da UFF entre 2002 e 2018. É autora de quatro livros de lógica publicados pela Editora Ciência Moderna: Lógica: Uma Abordagem Introdutória (2012), Noções Básicas de Lógica para Concursos (2014) e Raciocínio Lógico – 270 Questões Resolvidas (2019).

Além de “A Família dos Números Arteiros, lançado pela Pod Editora em 2021, é autora do livro "Matemática se Aprende Brincando – Humor, Desafios e Curiosidades", publicado pela Editora Wak (2020) e dos livros “ Entre o Verbo e o Coração” (2013) e “Encontro Entre Contos” (2019), publicados pela Editora Kazuá. Publicou em 2022 a segunda edição da obra “Lógica: Uma Abordagem Introdutória”.

Publicou em maio de 2022 pela Editora Kazuá, o romance intitulado “O Exato de Nós Dois – nos bastidores de uma faculdade de matemática”. Publicou na PoD Editora, o livro “Matemática para concurso – Teoria e exercícios resolvidos” e na Editora Becalete a obra “O Mistério dos Números Escondidos”.

Serviço:

As Aventuras dos Números Arteiros

Local: Teatro da UFF – Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói

Data: 09 de novembro de 2025 (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Vendas: Guichê Web e bilheteria do teatro

Link para compra: https://centrodeartes.uff.br/event/as-aventuras-dos-numeros-arteiros/