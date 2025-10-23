Maricá investiga possível caso de intoxicação por metanol
Mulher foi atendida na UPA de Inoã após consumir bebida alcoólica suspeita de adulteração; Vigilância Sanitária analisa amostras do local
Uma mulher foi atendida na UPA de Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, com suspeita de intoxicação por metanol após ingerir uma bebida alcoólica possivelmente adulterada. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.
Leia também:
“Informação é poder”: palestra do MMSG alerta mulheres sobre prevenção do câncer ginecológic
São Gonçalo realiza segunda etapa da vacinação antirrábica no próximo sábado
Segundo o órgão, a paciente recebeu os primeiros cuidados na unidade de pronto atendimento e, na última terça-feira (21), foi transferida para o Hospital Estadual Anchieta, no Caju, Zona Portuária do Rio. O quadro de saúde dela é estável.
A Vigilância Sanitária de Maricá realizou uma inspeção no local onde a bebida foi consumida e recolheu amostras para análise, a fim de verificar se há relação entre o produto e os sintomas apresentados.
Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), o Rio de Janeiro contabiliza 17 notificações de possíveis intoxicações por metanol. Das ocorrências registradas, 15 já foram descartadas após exames laboratoriais, e as demais seguem em apuração. Até o momento, não há confirmação de casos no estado.
O Ministério da Saúde anunciou que, em nível nacional o país soma 47 casos confirmados de intoxicação por metanol, com nove mortes registradas. O órgão alerta a população para evitar o consumo de bebidas de procedência desconhecida, especialmente aquelas comercializadas informalmente, sem rótulo ou a preços muito abaixo do mercado.
O metanol é uma substância extremamente tóxica. A ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode provocar náusea, vômitos, dor abdominal e alterações na visão podendo evoluir para cegueira e, em situações mais graves, levar à morte.
Diante de qualquer sintoma suspeito após a ingestão de bebida alcoólica, as autoridades de saúde recomendam procurar atendimento médico imediato e informar o que foi consumido.