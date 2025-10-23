Maricá investiga possível caso de intoxicação por metanol

Mulher é atendida na Upa de Inoã por suspeita de intoxicação por metanol - Foto: Divulgação

Mulher é atendida na Upa de Inoã por suspeita de intoxicação por metanol - Foto: Divulgação

Uma mulher foi atendida na UPA de Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, com suspeita de intoxicação por metanol após ingerir uma bebida alcoólica possivelmente adulterada. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Leia também:

“Informação é poder”: palestra do MMSG alerta mulheres sobre prevenção do câncer ginecológic

São Gonçalo realiza segunda etapa da vacinação antirrábica no próximo sábado



Segundo o órgão, a paciente recebeu os primeiros cuidados na unidade de pronto atendimento e, na última terça-feira (21), foi transferida para o Hospital Estadual Anchieta, no Caju, Zona Portuária do Rio. O quadro de saúde dela é estável.

A Vigilância Sanitária de Maricá realizou uma inspeção no local onde a bebida foi consumida e recolheu amostras para análise, a fim de verificar se há relação entre o produto e os sintomas apresentados.

Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), o Rio de Janeiro contabiliza 17 notificações de possíveis intoxicações por metanol. Das ocorrências registradas, 15 já foram descartadas após exames laboratoriais, e as demais seguem em apuração. Até o momento, não há confirmação de casos no estado.

O Ministério da Saúde anunciou que, em nível nacional o país soma 47 casos confirmados de intoxicação por metanol, com nove mortes registradas. O órgão alerta a população para evitar o consumo de bebidas de procedência desconhecida, especialmente aquelas comercializadas informalmente, sem rótulo ou a preços muito abaixo do mercado.

O metanol é uma substância extremamente tóxica. A ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode provocar náusea, vômitos, dor abdominal e alterações na visão podendo evoluir para cegueira e, em situações mais graves, levar à morte.

Diante de qualquer sintoma suspeito após a ingestão de bebida alcoólica, as autoridades de saúde recomendam procurar atendimento médico imediato e informar o que foi consumido.