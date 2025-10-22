São Gonçalo realiza segunda etapa da vacinação antirrábica no próximo sábado
Cães e gatos com mais de três meses poderão ser atendidos em 60 locais
A segunda etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos em São Gonçalo acontece no próximo sábado (25). A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai vacinar todos os animais com mais de três meses de vida e que não estejam doentes. A expectativa da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2025 é vacinar cerca de 60 mil animais nesta segunda etapa. Estarão disponíveis 60 pontos de vacinação, das 8h às 17h.
Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarreia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.
Os protetores de animais que possuem o Número de Cadastro Municipal (Nucam) podem ligar para a Vigilância Ambiental (21) 99388-6484 para a marcação da equipe que fará a imunização dos animais nas residências.
Para os gonçalenses que perderem a data da campanha, a vacina estará disponível, a partir do dia 27 de outubro, nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.
As ações vão contar com cerca de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários integrantes do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde Ambiental, todos ligados à Secretaria, além de voluntários capacitados.
A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.
RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:
2ª ETAPA – 25 de outubro
1 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
2 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
3 – Escola Municipal Prefeito Jaime Mendonça de Campos, Monjolos
4 – USF Badger da Silveira, Tribobó
5 – USF Luiza de Marilac, Novo México
6 – USF Anaia Pequeno
7 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Izabel
8 – USF Emílio Ribas, Barracão
9 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba
10 – USF Marechal Cândido Rondon, Capote
11 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
12 – USF Marambaia
13 – USF Vista Alegre
14 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
15 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
16 – Escola Municipal Professora Virgínia de Seixas Cruz, Jardim Nova República
17 – USF José Avelino da Silva, Tribobó
18 – USF Marilea Cardoso Mota, Jóquei
19 – USF Apolo III
20 – USF Almerinda
21 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
22 – Escola Municipal Ronaldo de Souza, Alcântara
23 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
24 – PAM Coelho
25 – USF Irmã Dulce, Trindade
26 – Escola Municipal Leonor Corrêa, Trindade
27 – USF Vila Três
28 – Associação de Moradores do Jardim Fluminense
29 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
30 – Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel, Raul Veiga
31 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
32 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
33 – USF Vereador Josias Muniz, Arrastão
34 – Creas Arsenal
35 – Escola Municipal Marcus Vinícius Cruz de Melo Moraes, Santa Izabel
36 – USF Bandeirantes
37 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
38 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha
39 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
40 – Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, Vista Alegre
41 – Escola Municipal Professora Marluce Salles de Almeida, Trindade
42 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima (Cariranha), Jardim Catarina
43 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
44 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
45 – USF Juarez Antunes, Laranjal
46 – USF Aníbal Porto, Monjolos
47 – USF Santa Luzia
48 – USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Ideia
49 – Academia da Saúde Waldemar Lugão Mulim (Cras Monjolos)
50 – Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira, Santa Luzia
51 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
52 – Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, Laranjal
53 – USF Jardim Catarina VII
54 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
55 – Cras Vista Alegre
56 – Ciep Anita Garibaldi, Jardim Catarina
57 – Escola Municipal Casa das Crianças, Apolo
58 – USF Jardim Catarina I
59 – Escola Municipal Governador Roberto Silveira, Mutondo
60 – Cavem Alcântara