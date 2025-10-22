São Gonçalo realiza segunda etapa da vacinação antirrábica no próximo sábado

A segunda etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos em São Gonçalo acontece no próximo sábado (25). A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai vacinar todos os animais com mais de três meses de vida e que não estejam doentes. A expectativa da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2025 é vacinar cerca de 60 mil animais nesta segunda etapa. Estarão disponíveis 60 pontos de vacinação, das 8h às 17h.

Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarreia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.

Os protetores de animais que possuem o Número de Cadastro Municipal (Nucam) podem ligar para a Vigilância Ambiental (21) 99388-6484 para a marcação da equipe que fará a imunização dos animais nas residências.

Para os gonçalenses que perderem a data da campanha, a vacina estará disponível, a partir do dia 27 de outubro, nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.

As ações vão contar com cerca de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários integrantes do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde Ambiental, todos ligados à Secretaria, além de voluntários capacitados.

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.

RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:

2ª ETAPA – 25 de outubro

1 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

2 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

3 – Escola Municipal Prefeito Jaime Mendonça de Campos, Monjolos

4 – USF Badger da Silveira, Tribobó

5 – USF Luiza de Marilac, Novo México

6 – USF Anaia Pequeno

7 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Izabel

8 – USF Emílio Ribas, Barracão

9 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

10 – USF Marechal Cândido Rondon, Capote

11 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

12 – USF Marambaia

13 – USF Vista Alegre

14 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

15 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

16 – Escola Municipal Professora Virgínia de Seixas Cruz, Jardim Nova República

17 – USF José Avelino da Silva, Tribobó

18 – USF Marilea Cardoso Mota, Jóquei

19 – USF Apolo III

20 – USF Almerinda

21 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

22 – Escola Municipal Ronaldo de Souza, Alcântara

23 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

24 – PAM Coelho

25 – USF Irmã Dulce, Trindade

26 – Escola Municipal Leonor Corrêa, Trindade

27 – USF Vila Três

28 – Associação de Moradores do Jardim Fluminense

29 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

30 – Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel, Raul Veiga

31 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

32 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

33 – USF Vereador Josias Muniz, Arrastão

34 – Creas Arsenal

35 – Escola Municipal Marcus Vinícius Cruz de Melo Moraes, Santa Izabel

36 – USF Bandeirantes

37 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

38 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

39 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

40 – Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, Vista Alegre

41 – Escola Municipal Professora Marluce Salles de Almeida, Trindade

42 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima (Cariranha), Jardim Catarina

43 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

44 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

45 – USF Juarez Antunes, Laranjal

46 – USF Aníbal Porto, Monjolos

47 – USF Santa Luzia

48 – USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Ideia

49 – Academia da Saúde Waldemar Lugão Mulim (Cras Monjolos)

50 – Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira, Santa Luzia

51 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

52 – Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, Laranjal

53 – USF Jardim Catarina VII

54 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

55 – Cras Vista Alegre

56 – Ciep Anita Garibaldi, Jardim Catarina

57 – Escola Municipal Casa das Crianças, Apolo

58 – USF Jardim Catarina I

59 – Escola Municipal Governador Roberto Silveira, Mutondo

60 – Cavem Alcântara