Maricá apresenta o “Natal Brasilidade 2025” com desfiles, atrações culturais e programação gratuita

Milton Cunha é o diretor artístico e criativo da festa que tomará conta da cidade de Maricá entre novembro e janeiro - Foto: Enzo Britto

Ainda faltam algumas semanas para dezembro, mas o clima natalino já começa a tomar conta de Maricá. A festa natalina de 2025 foi anunciada na tarde desta quarta-feira (22). As celebrações começam no dia 22 de novembro e acontecerão todas as semanas, de quinta a domingo, até 6 de janeiro, em diferentes regiões da cidade, de forma gratuita para todos, das 14h às 20h.

O espetáculo, batizado de “Natal Brasilidade 2025”, terá como grande destaque a presença de diversos desfiles, organizados pelo carnavalesco Milton Cunha, diretor artístico e criativo da festa.

O desfile busca homenagear figuras da cultura brasileira e maricaense, celebrando a diversidade e a cultura popular, com todas as alas compostas por cidadãos e artistas residentes no município. Além disso, algumas alas serão dedicadas a grupos específicos, como a comunidade LGBTQIAPN+ e as mulheres do projeto “Voz Delas”, que atuam no combate à violência contra a mulher.

Durante o lançamento do evento, Milton Cunha destacou que o que o inspirou a participar do projeto foi a variedade de ações realizadas na cidade.

“Todos esses projetos que estão nessa incubadora local, transporte gratuito, construção de hospitais maravilhosos, tudo nos interessa, porque na cidade das utopias a vida é feliz, a vida é boa, a vida vale a pena. Por isso me interessava tanto trabalhar no Natal da Brasilidade”, afirmou o carnavalesco.

Cunha também ressaltou que o Natal da Brasilidade é um projeto em perfeita sintonia com a cidade.

“Eu sou seduzido pelo projeto do Quaquá (prefeito do município), a cidade das utopias. Eu quero estar na utopia, pertenço a um mundo utópico. O Natal é a utopia dos ensinamentos de Jesus, carregando uma mensagem que é a cara da cidade das utopias. Neste Natal iluminado, vamos dizer ao turista: Maricá é babado, tem força, é bacana, é utópica e acredita em um Brasil melhor e maior”, completou.

Ao todo, serão realizadas 22 apresentações do desfile, começando no dia 22 de novembro, sempre de quinta a domingo, das 20h às 21h, na Orla de Araçatiba, até o dia 28 de dezembro.

Atrações natalinas

Além dos desfiles, a cidade contará com diversas atrações, como shows de artistas locais, roda-gigante e outros brinquedos. O ator e coordenador geral da atração, Antônio Grassi, que também é presidente da empresa de cultura e turismo MARÉ (Maricá, Arte, Roteiro e Experiência), destacou que o evento é uma oportunidade para fortalecer o calendário cultural da cidade.

“A nossa ideia é inserir o Natal Brasilidade no calendário oficial de Maricá, fortalecendo a cultura, o turismo e os projetos sociais locais, para que as pessoas possam se programar e celebrar Maricá nesse período”, afirmou Grassi.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Celso Pansera, reiterou a importância do evento para o desenvolvimento do município.

“O Natal Brasilidade é a marca do nosso governo: a valorização das pessoas, da cultura e dos espaços públicos. Cuidar da cidade também é cuidar das emoções e das tradições que unem as pessoas. A Codemar tem o papel de fazer com que o desenvolvimento econômico caminhe junto com o social e o cultural. É um projeto que movimenta a economia, gera renda e fortalece o turismo, mas, acima de tudo, reforça o sentimento de pertencimento da nossa população”, destacou.

A Orla de Araçatiba, além dos desfiles, também será palco de uma homenagem à criatividade de artesãos locais e aos povos indígenas. Na Praça do Boqueirão, a decoração será inspirada na fauna e na flora da região. No Parque Nanci, haverá uma pista de patinação e áreas interativas.

Outros bairros também receberão atrações: Itaipuaçu contará com a Casa do Papai Noel; Camburi e Flamengo terão atividades para toda a família; e Ponta Negra ganhará uma decoração especial de luzes refletidas no mar, além de espaços instagramáveis.

Os brinquedos e atrações estarão disponíveis a partir do dia 22 de novembro, de quinta a domingo, até 6 de janeiro, com agendamento por QR Code. Nas quintas-feiras, das 9h às 12h, os brinquedos serão de uso exclusivo para as crianças das escolas municipais de Maricá.