Presidente da ala de compositores da Porto da Pedra será sepultado nessa quinta-feira (23), em São Gonçalo

O presidente da ala de compositores da Porto da Pedra, Fernando Macaco, será sepultado nessa quinta-feira (23), às 16 horas, no Cemitério de São Gonçalo. O corpo do sambista, que foi vítima de um infarto, na última terça-feira (22), em sua casa, em São Gonçalo, primeiro será velado na quadra de ensaios da escola, na Travessa João Silva, 84, no Porto da Pedra, que estará recebendo familiares, amigos e personalidades do mundo do samba para o evento.

Fernando estava feliz e orgulhoso de ser um dos compositores do hino oficial que a escola levará para a Marquês de Sapucaí para embalar o enredo “Das Mais Antigas do Mundo, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, de autoria de Mauro Quintaes, a ser apresentado na Série Ouro no Carnaval de 2026. Todos os integrantes da escola estão de luto, em especial seus companheiros compositores Bira, Rafael Raçudo, Oscar Bessa, Márcio Rangel, Eric Costa, Jarrão, Rafael Gigante, Vinícius Ferreira e Miguelzinho.

Leia também:

Maricá apresenta o “Natal Brasilidade 2025” com desfiles, atrações culturais e programação gratuita

CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

Em suas redes sociais, o presidente de honra da Porto da Pedra, Fábio Montibelo, lamentou a partida de Fernando Macaco. "Temos que nos preparar sempre para essa dor, mas a verdade é que nunca estamos preparados, ainda mais quando se trata de um homem como você. Meu amigo, de repente você se foi, mas eu posso dizer que fui privilegiado em desfrutar da sua amizade por tanto tempo. Você vai fazer falta como amigo, como compositor, como um real apaixonado pela nossa agremiação. Hoje a Porto da pedra perde não apenas um componente, perde um pedaço dela! Agora você está em paz, nos braços de Deus compondo lindos sambas e torcendo incansavelmente pela nossa escola. Obrigado meu amigo Fernando macaco! Descanse em paz!", declarou Montibelo, sobre a morte do presidente da ala.