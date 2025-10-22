CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na sede da entidade no Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos de campo das semifinais e da decisão da Copa do Brasil. Cruzeiro e Vasco serão mandantes da primeira partida, enquanto Fluminense e Corinthians decidirão o confronto em casa.

Os jogos ocorrerão nos dias 10 e 14 de dezembro, depois da última rodada do Brasileirão, marcada para o dia 7 do mesmo mês.

A CBF também sorteou o mando de campo para a final. O vencedor do confronto entre Corinthians e Cruzeiro será o mandante da primeira partida, enquanto o vencedor de Vasco e Fluminense, irá decidir o título em casa.

Jogos de ida

- Cruzeiro x Corinthians

- Vasco x Fluminense

Jogos de volta

- Corinthians x Cruzeiro

- Fluminense x Vasco

Todos os candidatos ao título já foram campeões da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior vencedor do torneio com seis taças (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018). O Corinthians é tri (1995, 2002 e 2009), enquanto Fluminense e Vasco têm um título cada, em 2007 e 2011, respectivamente.