Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3936 | Euro R$ 6,262
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

Evento foi realizado nesta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de outubro de 2025 - 18:36
Quatro clubes brigam pela Taça da Copa do Brasil
Quatro clubes brigam pela Taça da Copa do Brasil -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na sede da entidade no Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos de campo das semifinais e da decisão da Copa do Brasil. Cruzeiro e Vasco serão mandantes da primeira partida, enquanto Fluminense e Corinthians decidirão o confronto em casa. 

Os jogos ocorrerão nos dias 10 e 14 de dezembro, depois da última rodada do Brasileirão, marcada para o dia 7 do mesmo mês.

A CBF também sorteou o mando de campo para a final. O vencedor do confronto entre Corinthians e Cruzeiro será o mandante da primeira partida, enquanto o vencedor de Vasco e Fluminense, irá decidir o título em casa. 

Leia também: 

Veículo que levava marmitas para UPA do Colubandê é recuperado pela polícia após ser roubado por criminosos

Lore Improta e Léo Santana anunciam segunda gravidez

Jogos de ida

- Cruzeiro x Corinthians 

- Vasco x Fluminense 

Jogos de volta

- Corinthians x Cruzeiro 

- Fluminense x Vasco

Todos os candidatos ao título já foram campeões da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior vencedor do torneio com seis taças (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018). O Corinthians é tri (1995, 2002 e 2009), enquanto Fluminense e Vasco têm um título cada, em 2007 e 2011, respectivamente.

Tags:

Copa do Brasil Fluminense vasco

Matérias Relacionadas