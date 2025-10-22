Virginia mostra samba no pé em ensaio da Grande Rio

O terceiro ensaio da Grande Rio, na quadra da escola de samba, foi estrelado pela influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, na noite desta terça-feira (21). Mesmo com as dificuldades enfrentadas pela famosa, ela conseguiu mostrar o samba no pé.

“Hoje vai ser um pouco desafiador pra mim. Primeira vez com adereço de cabeça, o vestido pesa 5kg e eu estou bem cansada do batidão desses dias. Torçam por mim”, escreveu a famosa no story do Instagram.

Virginia compartilhou vídeos de seu desempenho no ensaio. Os internautas retomaram o assunto sobre a evolução dela sambando. “Arrasa muito, sabia que você ia conseguir”, confessou uma fã. “Essa mulher pode conquistar tudo, impressionada no quanto ela evoluiu”, escreveu outra seguidora. “Muito satisfatório ver a Vivi sambando”, disse outro. “Cada dia mais mostrando para que veio. Sambando muito bem. Dedicação e entrega nota 1000”, escreveu um internauta.

Quando a Grande Rio anunciou que Virginia seria a Rainha de Bateria, a decisão dividiu os internautas nas redes sociais. “Como pernambucana, é inadmissível que essa pessoa seja a rainha de bateria quando a história é do manguebeat [tema em 2026]. Totalmente o contrário”, disse uma internauta.

“Toda honra e Glória ao tigrinho que sustenta meu jatinho e minhas bolsas de meio milhão”, ironizou um segundo usuário. “Se o tema da escola foi CPI das Bets escolheram a melhor”, brincou uma terceira pessoa.