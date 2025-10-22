Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Buraco em via com má iluminação causa acidente e deixa jovem com rosto desfigurado em Niterói

Maria Júlia está impossibilitada de trabalhar por causa dos ferimentos

relogio min de leitura | Escrito por Enzo Britto com edição de Cyntia Fonseca | 22 de outubro de 2025 - 14:21
Acidente que aconteceu no último domingo (19), deixou a jovem impossibilitada de trabalhar -

O rosto da jovem Maria Júlia Mendes, 26, especialista em beleza e estudante de psicologia, ficou  desfigurado após acidente ocorrido em Itaipu, Niterói, no último domingo (19). 

Maria Júlia voltava da casa de uma amiga com o namorado em sua bicicleta elétrica, quando passou por um buraco que, segundo ela, não aparentava ser tão profundo, por conta da baixa visibilidade, além da água da chuva. A jovem caiu de rosto contra o asfalto e feriu a testa,  enquanto o namorado sofreu alguns arranhões. Um motorista que passou poucos minutos após o acidente socorreu a jovem para o Hospital Unimed Itaipu.

Além de estar com a visão prejudicada, nas condições atuais, Maria Júlia, que é da área da beleza,  não consegue trabalhar.

"Eu estudo e trabalho como freelancer, com o meu rosto no ramo da beleza, vendendo maquiagem, perfumes, skin care, na área de luxo da beleza. Então com meu rosto desse jeito, eu não tenho condições de trabalhar. É desesperadora a situação em que eu estou, sem meu ganha-pão, com contas para pagar e ainda tenho que cuidar da minha mãe que é crônica renal", relatou.

Uma equipe da Águas de Niterói foi vista no local do acidente tampando o buraco, ,mas moradores afirmam que o desnível continua. A jovem tentou contato com a companhia e a prefeitura. A Águas de Niterói encaminhou o contato da vítima para o setor responsável, sem mais informações.

Equipe da Águas de Niterói foi ao local para fazer reparos da via, mas o desnível continua
Equipe da Águas de Niterói foi ao local para fazer reparos da via, mas o desnível continua |  Foto: Reprodução/Redes Sociais

Contatadas pela reportagem, a prefeitura de Niterói confirmou que acionou uma equipe para fazer as reparações necessárias para melhorar a condição da via, enquanto a Águas de Niterói confirmou  que entrou em contato com Maria Júlia para prestar o apoio necessário, além de apurar as circunstâncias do acidente.

