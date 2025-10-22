Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3873 | Euro R$ 6,246
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Sobrado pega fogo no Centro do Rio de Janeiro

Ainda não há informações sobre feridos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de outubro de 2025 - 11:41
No local funciona um estabelecimento de motos
No local funciona um estabelecimento de motos -

Incêndio atinge um sobrado na Rua Luís de Camões 16, no Centro do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (22). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 10h34 para o local, onde funciona um estacionamento de motos. Até o momento, não há relatos de feridos.

Para controlar as chamas, a Avenida Passos precisou ser interditada, enquanto é recomendado que a região seja evitada no Centro de Operações e Resiliência (COR). 

Leia também:

Publicada decisão que condenou Bolsonaro; cabe recurso pela defesa

Virginia mostra samba no pé em ensaio da Grande Rio

A coluna de fumaça preta consegue ser vista a quilômetros de distância, como da Ponte Rio-Niterói.

A coluna de fumaça preta pode ser vista da Ponte Rio-Niterói
A coluna de fumaça preta pode ser vista da Ponte Rio-Niterói |  Foto: Reprodução

O imóvel é um sobrado de dois andares, que está localizado na esquina da Rua da Conceição e também a poucos metros do Real Gabinete Português de Literatura. Na frente do sobrado em chamas, há o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ).

Tags:

Rio de Janeiro Sobrado pega fogo Sobrado pega fogo no Centro do Rio

Matérias Relacionadas