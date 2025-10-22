Sobrado pega fogo no Centro do Rio de Janeiro
Ainda não há informações sobre feridos
Incêndio atinge um sobrado na Rua Luís de Camões 16, no Centro do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (22). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 10h34 para o local, onde funciona um estacionamento de motos. Até o momento, não há relatos de feridos.
Para controlar as chamas, a Avenida Passos precisou ser interditada, enquanto é recomendado que a região seja evitada no Centro de Operações e Resiliência (COR).
A coluna de fumaça preta consegue ser vista a quilômetros de distância, como da Ponte Rio-Niterói.
O imóvel é um sobrado de dois andares, que está localizado na esquina da Rua da Conceição e também a poucos metros do Real Gabinete Português de Literatura. Na frente do sobrado em chamas, há o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ).