Brincadeira de mau gosto: Homem encena a própria morte para descobrir quantas pessoas iriam ao seu enterro

Mohan é viúvo há 14 anos e tem três filhos - Foto: Reprodução

Mohan é viúvo há 14 anos e tem três filhos - Foto: Reprodução

Um indiano de 74 anos resolveu fazer uma "brincadeira" com seus familiares e encenou a própria morte, com objetivo de descobrir quantas pessoas compareceriam ao seu enterro.

Militar reformado da Força Aérea Indiana, Mohan Lal resolveu preparar um plano, que ele chamou de "experimento social", fingindo ter morrido na vila de Konchi, em Gaya, na Índia.

Leia também:

São Gonçalo realiza chamamento público para comerciantes interessados em atuar no Parque RJ

Porto da Pedra perde Fernando Macaco, presidente da Ala de Compositores



Como tudo aconteceu

O indiano permaneceu imóvel em um caixão sob uma mortalha enquanto seu corpo era transportado para um crematório. Tudo isso, segundo ele, para testemunhar o nível de atenção que receberia. O roteiro seguiu naturalmente, com orações, cânticos religiosos e procissão.

Dessa forma, Mohan Lal comprovou a eficácia de seu plano, visto que centenas de parentes e amigos, que acreditaram na morte do mesmo, estiveram presentes para prestar as últimas homenagens. No entanto, assim que o cortejo fúnebre se aproximava do crematório, o indiano se levantou e revelou à multidão que estava bem vivo.

"[...] Eu queria testemunhar pessoalmente e ver quanto respeito e carinho as pessoas me demonstrariam", explicou o indiano, de acordo com o Daily Mirror (jornal britânico). O caso "viralizou" nesta semana na Índia.

Mohan já havia doado um crematório para a vila, permitindo que os moradores continuassem os ritos fúnebres hindus. Ele é viúvo há 14 anos e tem três filhos, de acordo com a NDTV (rede de televisão estadual brasileira sediada em Florianópolis, Santa Catarina).