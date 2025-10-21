Enel Rio remove ‘gatos’ de energia em galpões de abastecimento de caminhões-pipa de água em Niterói

No primeiro galpão, a equipe da Enel identificou uma ligação direta conectada, de forma irregular, à rede da distribuidora - Foto: Divulgação

No primeiro galpão, a equipe da Enel identificou uma ligação direta conectada, de forma irregular, à rede da distribuidora - Foto: Divulgação

Durante operações de combate a irregularidades no consumo de energia, realizadas na segunda-feira (20) em Niterói, a Enel Distribuição Rio identificou “gatos” de energia em dois galpões clandestinos de abastecimento e transporte de água.

Os técnicos da Enel, acompanhados por policiais civis e equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Águas de Niterói e da Prefeitura, constataram as infrações nos locais, que operavam no momento do flagrante. No primeiro galpão, a equipe da Enel identificou uma ligação direta conectada, de forma irregular, à rede da distribuidora, prática que caracteriza furto de energia elétrica. Já no segundo local, além da ligação direta irregular, foram encontrados cerca de 300 metros de cabos de uso exclusivo da distribuidora.

O responsável pelo primeiro galpão foi conduzido à 79ª DP pelo crime de furto de energia, sendo arbitrada fiança pelo delegado responsável. Já o responsável pelo segundo local inspecionado não estava presente, e um funcionário foi levado à delegacia, sendo liberado após prestar depoimento.

Após as inspeções, as irregularidades foram desfeitas e os locais tiveram o fornecimento de energia suspenso.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.