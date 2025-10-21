Niterói recebe a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025 com o tema "Planeta Água"

O maior evento de popularização da ciência do Brasil chega a Niterói. De 22 a 24 de outubro, o auditório do Caminho Niemeyer, no Centro, será a sede local da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), com entrada gratuita. Sob o tema “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”, o evento tem o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT).

A edição de 2025 marca duas décadas de história da SNCT, que desde 2004 já contou com a participação de mais de um milhão de pessoas em todo o país. A programação em Niterói promove o acesso democrático ao conhecimento e estimula a curiosidade científica, integrando a comunidade com palestras de personalidades de destaque nas áreas de esporte, gestão pública e meio ambiente.

“Receber esse evento em Niterói reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a resiliência climática. É uma oportunidade única de discutir, no nosso território, soluções inovadoras para preservar nosso litoral e nossa qualidade de vida, posicionando Niterói na vanguarda deste debate essencial para o futuro. Queremos uma cidade que integra inovação, qualidade ambiental e o potencial das suas pessoas”, declarou o prefeito Rodrigo Neves.

A programação local foi elaborada para criar um diálogo essencial entre o oceano, o clima e a busca por um futuro sustentável, convidando o público a refletir sobre seu próprio território.

A presença de atletas de alto nível, especialmente de modalidades ligadas à água — como o ex-campeão mundial de vela Lars Grael, a vice-prefeita e medalhista olímpica Isabel Swan e a triatleta Fernanda Keller — reforça o tema do evento e exemplifica a conexão entre cultura oceânica, superação pessoal e conscientização ambiental.

“Elaboramos uma programação especial para conectar o tema nacional com a realidade de Niterói. Teremos a honra de ouvir grandes nomes que vivem a relação com o mar e o território para inspirar a população. Convidamos todos a mergulhar neste debate conosco, no Caminho Niemeyer, e entender como a cultura oceânica é fundamental para enfrentarmos as mudanças climáticas aqui, no nosso quintal”, disse a secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício.

O tema “Planeta Água” traz ao debate público a importância da cultura oceânica. Os oceanos cobrem cerca de 71% da superfície terrestre e são protagonistas do equilíbrio climático, mas enfrentam impactos severos — como a estimativa de que 1,3 milhão de toneladas de plástico são despejadas nos mares brasileiros anualmente. A SNCT 2025 insere-se no contexto da Década da Ciência Oceânica (2021-2030), proclamada pela ONU, reforçando o protagonismo do Brasil nos debates globais sobre clima e mar.

Criada em 2004, a SNCT promove o acesso democrático ao conhecimento, estimula a curiosidade científica e integra escolas, universidades, institutos de pesquisa, museus, empresas, governos e sociedade civil. Com ações presenciais e digitais em todos os estados, o evento fortalece a cultura científica como um direito de todos e uma ferramenta essencial para o desenvolvimento social e a sustentabilidade.