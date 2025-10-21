Chuva de meteoros poderá ser vista no Brasil, a partir desta terça (21)

A chuva de meteoros 'Orionideas' atingirá seu ápice nesta semana, a partir da noite dessa terça-feira (21), com picos previstos para as madrugadas de quarta-feira (22) e quinta-feira (23). Especialistas apontam que a visibilidade será excelente em todo o Brasil, com os melhores horários sendo da meia-noite ao amanhecer.

O fenômeno é resultado da passagem do cometa Halley pela Terra, que acontece a cada 75 ou 76 anos. Ao entrar na atmosfera, esses fragmentos começam a queimar e criam traços luminosos que vemos no céu.

De acordo com o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional (ON/MCTI), essa chuva possui meteoros rápidos e brilhantes que podem chegar a 66 quilômetros por segundo.

"A boa notícia é que todo o Brasil pode observar. O radiante em Órion é visível de norte a sul, com leve vantagem no Norte/Nordeste, onde ele sobe mais alto. Mesmo no Sul, é um show garantido", ressalta o Exoss.

Para assistir o fenômeno não é preciso nenhum equipamento especial, mas é necessário estar em um lugar com baixa poluição luminosa. É recomendado que a pessoa procure um lugar escuro, afastado dos grandes centros, além de ser necessário que o tempo esteja limpo, sem nuvens ou chuvas.