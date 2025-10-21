Incêndio destrói residência em Niterói e deixa moradora hospitalizada

A moradora precisou ser socorrida após inalar fumaça e foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima - Foto: Divulgação

A moradora precisou ser socorrida após inalar fumaça e foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima - Foto: Divulgação

Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo uma casa na manhã desta terça-feira (21), na Rua Valdir Cabral, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. Segundo relatos, o fogo teria começado por conta de um problema na rede elétrica do imóvel.

A moradora precisou ser socorrida após inalar fumaça e foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h10 e enviou três viaturas ao local. Às 9h, os bombeiros ainda realizavam o trabalho de rescaldo. A casa ficou totalmente destruída.

Leia também:

Niterói decreta luto de três dias pela morte do jornalista Jourdan Amóra, diretor de A Tribuna

Rio descarta mais quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol

Testemunhas contaram que vizinhos agiram rapidamente para resgatar a moradora antes da chegada das equipes de emergência.