Niterói decreta luto de três dias pela morte do jornalista Jourdan Amóra, diretor de A Tribuna

A Prefeitura de Niterói vai decretar luto oficial de três dias pela morte do jornalista Jourdan Amóra, diretor do jornal A Tribuna. Ele estava internado há cerca de duas semanas no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) e morreu, na manhã deste domingo (19), de falência múltipla dos órgãos, aos 87 anos.

Jourdan Norton Wellington de Barros Amóra nasceu em Araçuaí, norte de Minas Gerais, e foi criado em Niterói. Apaixonado pela notícia, foi repórter, editor, empresário e teve o jornalismo como vocação.

Começou na profissão nos anos 50 e escreveu para A Palavra, Diário do Povo e Diário do Comércio, além de fazer reportagens para as sucursais fluminenses de Última Hora, Diário Carioca e Jornal do Brasil. Em 1965, comprou A Tribuna. Jourdan Amóra modernizou o jornal, ampliou a tiragem e formou gerações de jornalistas.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, lamentou a morte do jornalista.

"É com muita tristeza que nos despedimos do meu amigo e grande jornalista Jourdan Amóra. Jourdan era a própria notícia. Apaixonado pela verdade e inquieto por natureza, ele transformou o ato de informar em um ato de resistência e de amor profundo por Niterói. Ele não apenas contou a história de nossa cidade, mas ajudou a escrevê-la. Jourdan atravessou censuras, prisões políticas, revoluções tecnológicas e crises políticas sem nunca deixar de informar e lutar por uma sociedade mais democrática. Fez de A Tribuna um símbolo de independência e credibilidade".

Casado desde 1972 com a professora Eva de Loures Amóra, Jourdan definiu sua união como “a mais longa e leal redação da vida”. Eva faleceu em 9 de setembro deste ano. O casal deixa os filhos Gustavo e Luis Jourdan, que são responsáveis pelo jornal atualmente.

O velório do jornalista Jourdan Amóra será realizado nesta segunda-feira (20), de 12h45 às 14h45, no Cemitério Parque da Colina, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Pendotiba, Niterói.