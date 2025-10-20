Rio descarta mais quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol

Dos quatro casos excluídos, dois foram em São Pedro da Aldeia, um em Cabo Frio e um em Niterói - Foto: Divulgação

Dos quatro casos excluídos, dois foram em São Pedro da Aldeia, um em Cabo Frio e um em Niterói - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) descartou, neste sábado (18/10), a presença de metanol nas amostras de exames laboratoriais de mais quatro pacientes que eram investigados como suspeitos no estado. Ao todo, 17 casos foram notificados como suspeitos e analisados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs/SES-RJ), que também monitora a situação dos pacientes. Até o momento, 15 foram descartados.

Dos quatro casos excluídos, dois foram em São Pedro da Aldeia, um em Cabo Frio e um em Niterói. Outros dois permanecem sob investigação, um em Cabo Frio e um em São João de Meriti.

"A notícia é um alívio, mas continuamos atentos e vigilantes. Orientamos a população a ficar alerta. Caso apareçam sintomas suspeitos após a ingestão de bebidas alcoólicas, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente", orientou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Os principais sinais de intoxicação por metanol são visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite. No caso do aparecimento desses sinais, é necessário procurar a unidade de atendimento mais próxima de casa. A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito.

Trabalho intensivo

No começo de outubro, o estado do Rio de Janeiro registrou a primeira suspeita de intoxicação por metanol. Desde então, a Secretaria tem orientado a população sobre os cuidados necessários ao ingerir bebidas alcoólicas. A SES-RJ ressalta que o ideal é reduzir o consumo, principalmente das destiladas, até que haja o rastreio das adulterações.

As unidades de saúde estaduais foram orientadas sobre os sintomas compatíveis e o tratamento de possíveis contaminações por metanol. Os municípios estão orientados a enviar as amostras para detecção ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), que fechou parceria para análise na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), referência nacional para a identificação de amostras com metanol.

Desde o início do mês, a SES-RJ já recebeu remessas de etanol farmacêutico e do antídoto fomepizol enviadas pelo Ministério da Saúde para o tratamento dos possíveis pacientes intoxicados. Os medicamentos foram enviados ao Hospital Estadual Anchieta, referência no estado para os casos de intoxicação por metanol. A Secretaria também adquiriu um lote adicional de antídotos para o atendimento dos pacientes.