Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4177 | Euro R$ 6,3235
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Rio descarta mais quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol

Dos quatro casos excluídos, dois foram em São Pedro da Aldeia, um em Cabo Frio e um em Niterói; Estado já investigou 17 notificações e 15 já foram descartadas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de outubro de 2025 - 08:16
Dos quatro casos excluídos, dois foram em São Pedro da Aldeia, um em Cabo Frio e um em Niterói
Dos quatro casos excluídos, dois foram em São Pedro da Aldeia, um em Cabo Frio e um em Niterói -

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) descartou, neste sábado (18/10), a presença de metanol nas amostras de exames laboratoriais de mais quatro pacientes que eram investigados como suspeitos no estado. Ao todo, 17 casos foram notificados como suspeitos e analisados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs/SES-RJ), que também monitora a situação dos pacientes. Até o momento, 15 foram descartados.

Dos quatro casos excluídos, dois foram em São Pedro da Aldeia, um em Cabo Frio e um em Niterói. Outros dois permanecem sob investigação, um em Cabo Frio e um em São João de Meriti.

"A notícia é um alívio, mas continuamos atentos e vigilantes. Orientamos a população a ficar alerta. Caso apareçam sintomas suspeitos após a ingestão de bebidas alcoólicas, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente", orientou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Leia também: 

Pela primeira vez em 20 anos, número de fumantes cresce no Brasil

Acumulada: Prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 76 milhões

Os principais sinais de intoxicação por metanol são visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite. No caso do aparecimento desses sinais, é necessário procurar a unidade de atendimento mais próxima de casa. A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito.

Trabalho intensivo

No começo de outubro, o estado do Rio de Janeiro registrou a primeira suspeita de intoxicação por metanol. Desde então, a Secretaria tem orientado a população sobre os cuidados necessários ao ingerir bebidas alcoólicas. A SES-RJ ressalta que o ideal é reduzir o consumo, principalmente das destiladas, até que haja o rastreio das adulterações.

As unidades de saúde estaduais foram orientadas sobre os sintomas compatíveis e o tratamento de possíveis contaminações por metanol. Os municípios estão orientados a enviar as amostras para detecção ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), que fechou parceria para análise na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), referência nacional para a identificação de amostras com metanol.

Desde o início do mês, a SES-RJ já recebeu remessas de etanol farmacêutico e do antídoto fomepizol enviadas pelo Ministério da Saúde para o tratamento dos possíveis pacientes intoxicados. Os medicamentos foram enviados ao Hospital Estadual Anchieta, referência no estado para os casos de intoxicação por metanol. A Secretaria também adquiriu um lote adicional de antídotos para o atendimento dos pacientes.

Matérias Relacionadas