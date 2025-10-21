Brasileira sofre tentativa de estupro em trem de Paris: "Minha única reação era gritar por socorro"

A brasileira Jhordana Dias, de 26 anos, foi vítima de uma tentativa de estupro em um trem de Paris, na França. O caso aconteceu na última quinta-feira (16), mas repercutiu na imprensa francesa nesta semana, após publicação do jornal Le Parisien, publicada nesta segunda-feira (20).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a brasileira também relatou o caso e como foi a agressão.

Jhordana retornava do trabalho quando percebeu estar sendo observada por um jovem que deixava o vagão. Antes das portas se fecharem, ele retornou para dentro do metrô e se sentou ao lado dela. A brasileira conta que se levantou do assento logo em seguida:

"Quando eu levantei, ele já abaixou minha calça e começou a violência. Começou bater no meu rosto, bater na minha cara, machucou, apertou, me estrangulou. Ele começou a me beijar, não foi correspondido, e ele mordeu minha boca, que está cortada. Estou com olho também machucado devido ao tapa", contou a brasileira em um vídeo publicado pelo perfil Porta-Voz do Imigrante, no Instagram.

As agressões só foram interrompidas quando uma passageira entrou no vagão. "E, naquela hora, a minha única reação era gritar por socorro, por mais que eu sabia que não tinha ninguém ali. Mas, graças a Deus, surgiu uma senhora que me ajudou no momento do desespero".

A entrada da outra passageira no vagão distraiu o agressor e permitiu que a brasileira o empurrasse, relata Jhordana no vídeo. O homem, em seguida, deixou o trem.

A testemunha também conseguiu registrar imagens do momento. No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ouvir a voz de uma mulher que filma o suspeito e diz: "Fique aí!". Ele hesita por alguns segundos, depois se vira e corre em direção à plataforma em fuga.

Como ainda não fala francês, a brasileira ligou para o irmão, que também mora no país, para ajudá-la. Ele pediu que a outra passageira levasse Jhordana para um local seguro e chamasse a polícia.

"Passamos o dia na delegacia e fizemos tudo necessário judicialmente falando", disse Cícero Júnior, irmão da brasileira, ao Porta-Voz do Imigrante. "Estamos fazendo tudo para que esse cara seja pego e que ele pague pelo que fez", completou o brasileiro.

O caso foi registrado na delegacia de Choisy-le-Roi.