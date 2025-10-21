Polícia flagra pontos clandestinos de abastecimento de água no Sapê, em Niterói

Águas de Niterói, concessionária responsável pelo abastecimento de água no município, foi acionada para dar apoio técnico à operação - Foto: Divulgação

Águas de Niterói, concessionária responsável pelo abastecimento de água no município, foi acionada para dar apoio técnico à operação - Foto: Divulgação

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro flagrou, nesta segunda-feira (20), três ligações irregulares de água e reservatórios que abastecem caminhões-pipa clandestinos no Caminho do Poço Largo, no bairro Sapê, em Niterói. Os criminosos monitoravam os reservatórios por câmeras de segurança. Dois caminhões-pipa foram apreendidos e uma pessoa foi presa em flagrante e encaminhada para a 79ª DP, em Jurujuba.

Águas de Niterói, concessionária responsável pelo abastecimento de água no município, foi acionada para dar apoio técnico à operação e executou o corte das ligações irregulares. Em 2025, Águas de Niterói já desativou mais de 1800 ligações clandestinas de água na cidade.

O furto de água é crime passível de penalidade, de acordo com o Artigo 155 do Código Penal. Além disso, as ligações irregulares e o abastecimento clandestino de caminhões-pipa prejudicam o abastecimento dos moradores da região, além de oferecerem risco de contaminação da rede pública, afetando a qualidade da água e podendo resultar na poluição dos mananciais.

A população pode denunciar, de forma anônima, furtos de água por um dos canais de relacionamento da Águas de Niterói: WhatsApp 21 97211-8064 ou 0800 723 1222.

Além do furto de água, a operação também flagrou o roubo de energia elétrica. A concessionária Enel retirou a irregularidade.