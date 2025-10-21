São Gonçalo alerta para golpes contra inscritos no Cadastro Único

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo alerta a população quanto a tentativas de fraude - Foto: Divulgação

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo alerta a população quanto a tentativas de fraude - Foto: Divulgação

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenação do Cadastro Único, alerta a população quanto a tentativas de fraude envolvendo a cobrança de valores ou obtenção de informações pessoais para a realização de serviços que são inteiramente gratuitos e garantidos por lei.

Gonçalenses inscritos no Cadastro Único denunciaram cobranças indevidas por serviços gratuitos e coleta de dados pessoais e sigilosos. Entre os principais golpes identificados estão “Marcação especial” no Cadastro Único para recebimento do benefício; agendamento para cadastrar biometria; cobrança para reversão de benefícios bloqueados, suspensos ou cancelados, e demais falsas intermediações relacionadas aos serviços do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

Gonçalenses inscritos no Cadastro Único denunciaram cobranças indevidas por serviços gratuitos e coleta de dados pessoais e sigilosos | Foto: Divulgação

Leia também:

Universo/Niterói sedia 'X Semana de Engenharia e Sustentabilidade'

São Gonçalo vai realizar encontro esportivo especial de Outubro Rosa



A Secretaria informa que o atendimento do Cadastro Único, do Programa Bolsa Família e de outros benefícios sociais é realizado exclusivamente por unidades oficiais da Prefeitura, governos estadual e federal, de forma gratuita, e sem necessidade de intermediários.

Denúncias podem ser registradas na Ouvidoria Municipal, pelo site oficial da Prefeitura de São Gonçalo ou através do e-mail: bolsafamiliasg@gmail.com.