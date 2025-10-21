Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,371 | Euro R$ 6,2594
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

São Gonçalo alerta para golpes contra inscritos no Cadastro Único

Secretaria de Assistência Social orienta população sobre cobranças indevidas relacionadas ao programa Bolsa Família

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de outubro de 2025 - 08:33
A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo alerta a população quanto a tentativas de fraude
A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo alerta a população quanto a tentativas de fraude -

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenação do Cadastro Único, alerta a população quanto a tentativas de fraude envolvendo a cobrança de valores ou obtenção de informações pessoais para a realização de serviços que são inteiramente gratuitos e garantidos por lei.

Gonçalenses inscritos no Cadastro Único denunciaram cobranças indevidas por serviços gratuitos e coleta de dados pessoais e sigilosos. Entre os principais golpes identificados estão “Marcação especial” no Cadastro Único para recebimento do benefício; agendamento para cadastrar biometria; cobrança para reversão de benefícios bloqueados, suspensos ou cancelados, e demais falsas intermediações relacionadas aos serviços do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

Gonçalenses inscritos no Cadastro Único denunciaram cobranças indevidas por serviços gratuitos e coleta de dados pessoais e sigilosos
Gonçalenses inscritos no Cadastro Único denunciaram cobranças indevidas por serviços gratuitos e coleta de dados pessoais e sigilosos |  Foto: Divulgação

Leia também:

Universo/Niterói sedia 'X Semana de Engenharia e Sustentabilidade'

São Gonçalo vai realizar encontro esportivo especial de Outubro Rosa

A Secretaria informa que o atendimento do Cadastro Único, do Programa Bolsa Família e de outros benefícios sociais é realizado exclusivamente por unidades oficiais da Prefeitura, governos estadual e federal, de forma gratuita, e sem necessidade de intermediários.

Denúncias podem ser registradas na Ouvidoria Municipal, pelo site oficial da Prefeitura de São Gonçalo ou através do e-mail: bolsafamiliasg@gmail.com.

Matérias Relacionadas