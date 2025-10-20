Universo/Niterói sedia 'X Semana de Engenharia e Sustentabilidade'

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) sedia, a partir dessa segunda-feira (20), no Campus do Centro de Niterói, a X Semana de Engenharia e Sustentabilidade'. O evento, que vai até a próxima sexta-feira (24), tem palestras diárias de três de renomados profissionais dessas áreas, sobre temas diferenciados e de grande interesse coletivo - tanto aos universitários e profissionais desses segmentos, como para a população em geral.

A noite inaugural, nessa segunda-feira, contou com apresentação de segmentos da Unidos do Viradouro, escola do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Os sambistas se apresentaram no auditório do Bloco A para uma plateia numerosa, mostrando sambas que embalaram vários carnavais na Marquês de Sapucaí. A apresentação foi encerrada com o hino oficial do enredo 'Pra Cima, Ciça', que vai homenagear o histórico mestre de bateria da escola, contando sua vida e obra.

Segmentos da bateria da Unidos do Viradouro abriram o evento no auditório do Bloco A | Foto: Sérgio Soares

O professor Alexandre Calheiros Alvarenga, gestor do Curso de Engenharia da Universo/Niterói, falou como será a organização da X Semana de Engenharia e Sustentabilidade."Haverá um ciclo de palestras no horário noturno, que irão de hoje até sexta-feira, e a exposição, com inovações tecnológicas no hall do bloco A. Mais uma vez, o evento é um sucesso", declarou. O evento coincide com a celebração do Dia do Engenheiro e da Construção Civil, nesse mês de outubro.

Leia também:

Governo define valores de referência de botijões do programa 'Gás do Povo'

Sepultamento de Jourdan Amora reúne familiares e amigos no Cemitério Parque da Colina, Niterói

"A grande importância desse evento é o aprendizado, que não fica só em sala de aula, mas que também acontece através da experiência que os palestrantes trazem, afirmou o padre/engenheiro José Marcelo Martins, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, um dos membros da comissão organizadora do evento, também composta por alunos da Universo/Niterói.