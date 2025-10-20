São Gonçalo vai realizar encontro esportivo especial de Outubro Rosa

A iniciativa vai destacar a importância do autocuidado e da conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, utilizando as práticas esportivas - Foto: Divulgação

A iniciativa vai destacar a importância do autocuidado e da conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, utilizando as práticas esportivas - Foto: Divulgação

O projeto de Qualidade de Vida e Longevidade, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, vai realizar um encontro esportivo especial para reforçar a campanha Outubro Rosa. A ação vai acontecer na próxima quarta-feira (22), às 9h, no Partage Shopping.

Leia também:

Pela primeira vez em 20 anos, número de fumantes cresce no Brasil

Itaboraí inicia 8ª semana da Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante 2025

A iniciativa vai destacar a importância do autocuidado e da conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, utilizando as práticas esportivas.

Os alunos dos núcleos do projeto vão garantir uma manhã animada com aulas gratuitas de Zumba, Ritmos e Tai Chi Chuan com leques.

“O trabalho de conscientização que os alunos do nosso projeto vão realizar mostra o quanto o esporte pode transformar vidas, unindo saúde, prevenção e amor ao próximo. O Outubro Rosa é um momento de alerta e autocuidado e ver nossos alunos engajados nessa causa é motivo de muito orgulho para toda a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.

Serviço:

O Encontro Rosa vai acontecer às 9h, no jardim do Partage Shopping, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.