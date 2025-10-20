Petrobras anuncia redução no preço da gasolina

A Petrobrás anunciou, nesta segunda-feira (20), uma redução de 4,9% no preço da gasolina, passando a custar em média R$ 2,71 o litro. Esta é a segunda redução do combustível este ano, que estava há quase cinco meses com o preço inalterado, e passa a valer a partir da terça-feira, 21.

"No acumulado do ano, a Petrobras reduziu seus preços em R$ 0,31 por litro ou 10,3%. Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36 por litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%", disse a estatal em nota.

Há cerca de cinco semanas, a gasolina vendida pela Petrobras estava acima do preço de paridade de importação (PPI), chegando a atingir uma diferença de 10% na semana passada.

Em contrapartida, o diesel permaneceu com o preço inalterado, apesar de estar há quase seis meses com o valor sem reajuste.

"Desde março de 2025, a Petrobras realizou três reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%", informou a estatal.