Governo define valores de referência de botijões do programa 'Gás do Povo'

Programa foi lançado no mês passado pelo governo

20 de outubro de 2025 - 18:02
Os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definiram os valores de referência regionalizados para o botijão do "Gás do Povo". O valores foram publicados em uma portaria, no sábado (18), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Esses valores servirão como uma espécie de base para que o governo reembolse os revendedores varejistas credenciados no programa. O programa foi lançado no mês passado e vai oferecer gratuidade no botijão de gás de cozinha (GLP) e pretende ampliar o atual Auxílio Gás.

A proposta deve beneficiar 15,5 milhões de famílias. Cálculos do Executivo apontam que a medida custará R$ 3,57 bilhões neste ano e, para o ano que vem, serão necessários, R$ 5,1 bilhões. Os valores dos botijões variam de R$ 91 a R$ 122 entre os estados.

De acordo com a portaria, os valores iniciais de referência permanecerão válidos até, no mínimo, 31 de dezembro deste ano. Após essa data, deverão ser atualizados.

