Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4177 | Euro R$ 6,3235
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Idoso morre atropelado no viaduto do Colubandê

O trânsito na localidade precisou ser interrompido para o trabalho da perícia

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de outubro de 2025 - 08:40
O trânsito da região ficou congestionado
O trânsito da região ficou congestionado -

Um homem de 70 anos foi atropelado por um carro e morreu na madrugada desta segunda-feira (20), na subida do viaduto do Colubandê, em São Gonçalo.

O tráfego na localidade teve de ser interrompido no começo da manhã, para a realização da perícia da Polícia Civil, resultando em congestionamento na região.

Leia também: 

Rio descarta mais quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol

CPMI do INSS ouve ex-dirigentes de associação e conselho nesta segunda

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h10. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

Tags:

Idoso morre atropelado Polícia Civil São Gonçalo Viaduto do Colubandê

Matérias Relacionadas