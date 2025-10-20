Idoso morre atropelado no viaduto do Colubandê

Um homem de 70 anos foi atropelado por um carro e morreu na madrugada desta segunda-feira (20), na subida do viaduto do Colubandê, em São Gonçalo.

O tráfego na localidade teve de ser interrompido no começo da manhã, para a realização da perícia da Polícia Civil, resultando em congestionamento na região.

Leia também:

Rio descarta mais quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol

CPMI do INSS ouve ex-dirigentes de associação e conselho nesta segunda

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h10. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.