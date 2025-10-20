Pane no serviço de nuvem da Amazon causa problemas no Mercado Livre, Canva e outras plataformas

A empresa alegou que o problema era na “região US-EAST-1” - Foto: Reprodução - X

A empresa alegou que o problema era na “região US-EAST-1” - Foto: Reprodução - X

Algumas plataformas, como Mercado Livre, Canva e até a inteligência artificial Perplexity, tiveram suas operações afetadas após o serviço de nuvem da Amazon, conhecido como Amazon Web Services (AWS), sair do ar durante a madrugada desta segunda-feira (20).

De acordo com a Amazon, os problemas ocorreram na “região US-EAST-1”, o que prejudicou empresas dos Estados Unidos e do Reino Unido.

A empresa informou, por volta das 7h35, no horário de Brasília, que a operação da AWS havia voltado a operar normalmente, porém que alguns serviços ainda poderiam demorar para serem normalizados.

De acordo com dados do site de monitoramento Down Detector, houve aumento nas notificações de problemas de algumas ferramentas como: Alexa; Snapchat; Fortnite; Roblox, Canva; Disney; Perplexity; The New York Times; iFood; Mercado Livre; Mercado Pago; Hotmart; Wellhub (ex-Gympass); PicPay e Stone.