Profissionais do HEAT participam de curso internacional de Gerenciamento de Múltiplos Feridos

Médicos e enfermeiros que atuam no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, participaram do curso de Gerenciamento de Múltiplos feridos (Mass Casualty Management - MCM), no Rio de Janeiro, esta semana. O encontro promoveu simulações realistas, exercícios de mesa (tabletop exercises) com cenários específicos e treinamento para diferentes funções, como triagem e comando do incidente.

Os treinamentos visaram fortalecer as unidades de emergência hospitalares, definindo papéis, estratégias de comunicação e planos de ação que podem melhorar os resultados para os pacientes. O objetivo é preparar as equipes para diferentes tipos de incidentes, incluindo aqueles planejados, como eventos esportivos, e os de início súbito ou insidiosos, como acidentes de transporte, desastres naturais e até eventos químicos, biológicos ou nucleares.

O coordenador do Centro de Trauma do Heat, Marcelo Pessoa, garante que o encontro foi um conjunto de estratégias e treinamentos para equipes de grande emergência, como médicos, enfermeiros e técnicos, para lidar com incidentes em que o número de vítimas excede a capacidade de resposta local. “Foi de suma importância para todos os profissionais e unidades de saúde envolvidas”.

Leia também:

Flamengo solta nota contra visita surpresa de equipe antidoping às vésperas de decisão no Brasileirão



Polícia Civil prende acusado de homicídio ocorrido em 2011, em Unamar, Cabo Frio



Uma visita às dependências do Hospital Estadual Alberto Torres, referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, foi realizada no final do segundo dia do curso. Na comitiva estavam o cirurgião do trauma em Portugal e líder no desenvolvimento do curso MCM, Nelson Olim; o cirurgião em trauma na Holanda/Reino Unido, Harald Veen; e os cirurgiões do trauma da Unicamp, Gustavo Pereira Fraga e José Alberto Fernandes.

Junto aos profissionais do HEAT, os visitantes conheceram o Centro de Trauma, Centro de Imagens, Emergência, CTIs, área de convivência e jardins. Elogiaram toda a estrutura do hospital. Conversaram com equipe multidisciolinar e garantiram imagens de todas as áreas de convivência, atendimento e entradas e saídas.