Ônibus quebrado causa congestionamento em Santa Rosa e Icaraí, na Zona Sul de Niterói

Ônibus quebrado da linha 53 deu um 'nó' no trânsito de Niterói - Foto: O São Gonçalo

Ônibus quebrado da linha 53 deu um 'nó' no trânsito de Niterói - Foto: O São Gonçalo

O trânsito na Zona Sul de Niterói ficou caótico no fim da tarde desta sexta-feira (17) após um ônibus da linha 53 (Santa Rosa x Centro) enguiçar na esquina da Rua Geraldo Martins com a Rua Cinco de Julho, em Santa Rosa.

De acordo com relatos, a falha mecânica aconteceu por volta das 17h. O veículo ficou atravessado na via, bloqueando a passagem de outros carros e gerando um congestionamento que afetou diretamente bairros como Santa Rosa e Icaraí.

Motorista perderam tempo tentando atravessar os bairros de Icaraí e Santa Rosa no início da noite desta sexta | Foto: Reprodução

O ônibus precisou aguardar reboque no local, o que agravou ainda mais a situação do trânsito no horário de pico.

Leia Também

➢ Acusado de tentativa de latrocínio contra policial civil é preso em São Gonçalo

➢ Polícia Civil prende acusado de homicídio ocorrido em 2011, em Unamar, Cabo Frio

Nas redes sociais, diversos moradores relataram o impacto da paralisação:

“Trânsito parado nas ruas de Icaraí. Cinco de Julho tudo travado”, escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Outro morador compartilhou um vídeo do ônibus atravessado na pista e alertou:

“Serviço de utilidade pública: trânsito em Icaraí e Santa Rosa, tudo parado.”





Ônibus ficou atravessado na Rua Geraldo Martins Divulgação

Autor: Divulgação

Por volta das 19h15, uma terceira pessoa relatou dificuldades para se locomover em Icaraí:

“Tem meia hora que eu saí da praia de Icaraí com destino à Roberto Silveira e ainda nem cheguei na Mem de Sá.”

Imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura de Niterói confirmaram a retenção no tráfego, principalmente nas vias dos bairros de Santa Rosa e Icaraí.