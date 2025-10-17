Ônibus quebrado causa congestionamento em Santa Rosa e Icaraí, na Zona Sul de Niterói
Veículo da linha 53 enguiçou na Rua Geraldo Martins e bloqueou a via; moradores relataram lentidão no trânsito
O trânsito na Zona Sul de Niterói ficou caótico no fim da tarde desta sexta-feira (17) após um ônibus da linha 53 (Santa Rosa x Centro) enguiçar na esquina da Rua Geraldo Martins com a Rua Cinco de Julho, em Santa Rosa.
De acordo com relatos, a falha mecânica aconteceu por volta das 17h. O veículo ficou atravessado na via, bloqueando a passagem de outros carros e gerando um congestionamento que afetou diretamente bairros como Santa Rosa e Icaraí.
O ônibus precisou aguardar reboque no local, o que agravou ainda mais a situação do trânsito no horário de pico.
Nas redes sociais, diversos moradores relataram o impacto da paralisação:
“Trânsito parado nas ruas de Icaraí. Cinco de Julho tudo travado”, escreveu um usuário do X (antigo Twitter).
Outro morador compartilhou um vídeo do ônibus atravessado na pista e alertou:
“Serviço de utilidade pública: trânsito em Icaraí e Santa Rosa, tudo parado.”
Por volta das 19h15, uma terceira pessoa relatou dificuldades para se locomover em Icaraí:
“Tem meia hora que eu saí da praia de Icaraí com destino à Roberto Silveira e ainda nem cheguei na Mem de Sá.”
Imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura de Niterói confirmaram a retenção no tráfego, principalmente nas vias dos bairros de Santa Rosa e Icaraí.