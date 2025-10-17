Paulinho Freitas, de SG, um multiartista de SG que faz da cultura a maior referência no seu trabalho

Paulinho Freitas tem um novo lançamento do novo livro de Paulinho é a partir do próximo dia 22, na Feira Literária Via Palavra, a ser realizada na Uerj de São Gonçalo - Foto: Enzo Britto/O São Gonçalo

Paulinho Freitas tem um novo lançamento do novo livro de Paulinho é a partir do próximo dia 22, na Feira Literária Via Palavra, a ser realizada na Uerj de São Gonçalo - Foto: Enzo Britto/O São Gonçalo

Ele nasceu no Paraíso, em São Gonçalo, e desde a adolescência, já mostrava talento, tendo a caneta como grande 'amiga' e importante aliadas em tudo que estaria por vir. Assim, Paulinho Freitas, a cada verso, via seu dom amadurecer, se transformando em uma das referências da região que tanto ama. Quem não conhece os trabalhos do poeta, escritor, músico e compositor?

Sua mais recente realização, o livro 'Poesia Pra Você', uma declaração de amor à vida, à família e aos amigos, será lançado na Feira Literária Via Ápia, na Uerj de São Gonçalo, Patronato, entre os dias 22 e 25 desse mês de outubro. Na série especial 'OSG Encontros', Paulinho, ou Paulo Vieira de Freitas, de 66 anos, falou sobre sua obra e futuras realizações, que incluem também mais uma edição do Projeto 'Porto do Samba', criado para que artistas do tradicional estilo brasileiro, em SG, tenham espaço permanente para mostrar suas músicas ao público.

O São Gonçalo: Paulinho, como começou sua trajetória artística?



Paulinho Freitas foi entrevistado pelo jornalista Sérgio Soares em 'OSG Encontros' | Foto: Enzo Britto/O São Gonçalo

Paulinho Freitas: Desde jovem, eu gostava de música e de escrever. Participei de vários festivais, como o do colégio La Salle, o da companhia de eletricidade Cerj, e o do Maria Tereza, em Niterói, além dos de São Gonçalo. Na adolescência, fui premiado algumas vezes, mas depois deixei um pouco de lado por causa do trabalho e da família.

OSG: E onde você nasceu?

Paulinho Freitas: Sou do Paraíso, nascido e criado ali, com parteira. O bairro tinha uma vida cultural intensa — blocos como Chavante, Poço do Danilo, Bota do Goró — e o carnaval fazia parte da minha história.

Paulinho Freitas é escritor, poeta, compositor e uma das referências da cultura em São Gonçalo | Foto: Enzo Britto/O São Gonçalo

OSG: Quando o samba entrou na sua vida?

Paulinho Freitas: Já casado, comecei a tocar em escolas com o grupo Violões em Campos. Depois, em 1997, entrei na escola de samba Porto da Pedra e nunca mais saí. Ali aprendi muito sobre samba de enredo e comecei a compor.

OSG: E como nasceu o projeto Porto do Samba?

Paulinho Freitas: Em 2007, conheci o Samba na Fonte, na Pedra do Sal, no Rio, onde só se cantavam sambas inéditos. Fiquei encantado, mas era caro ir sempre. Então pensei: “Por que não criar algo assim em São Gonçalo?” E assim nasceu o Porto do Samba, em 2008. Gravamos dois DVDs e um CD, e agora, com o retorno, após a pandemia, temos 20 compositores se apresentando todo primeiro domingo do mês, no bar Garagem, no Porto da Pedra.

OSG: Quais as próximas atividades?

Paulinho Freitas: No dia 16 de novembro próximo, faremos a Tarde de Petiscos no Butequins, no Mutondo. Serão 18 compositores cantando sambas inéditos — o que a gente quer é ver nossas obras na boca do povo.

OSG: O projeto também tem identidade visual, não é?

Paulinho Freitas: Sim, temos camisa, logo e estamos produzindo souvenirs, como canecas, bottons e canetas. Estamos em fase de registro para buscar patrocínios e ajudar os compositores a gravar seus singles e divulgar suas músicas.

OSG: Você também é escritor e cronista. Como começou a escrever?

Paulinho Freitas: O amigo Nier Ribeiro me incentivou a escrever as histórias que eu contava nas reuniões. Depois conheci o poeta Adiel Carteiro, do Espírito Santo, e decidi colocar tudo no papel. Assim nasceram os livros 'Coisas do Tigre', 'Coisas de Zé' e agora 'Poesia para Você'.

OSG: Fale um pouco sobre esses livros.

Paulinho Freitas: 'Coisas do Tigre' conta os bastidores das eliminatórias de samba-enredo, com personagens inspirados em figuras reais do mundo do samba. 'Coisas de Zé' traz contos sobre fé, amor e amizade, com músicas e orações dedicadas às entidades da Umbanda. Já 'Poesia para Você' é uma declaração de amor — à vida, à minha esposa e às pessoas que me cercam. Ele será lançado na Feira Literária Via Palavra, de 22 a 25 de outubro, na UERJ de São Gonçalo, no Patronato.

'Coisas do Zé', 'Coisas do Tigre' e 'Poesia Pra Você', os três livros do escritor e multiartista | Foto: Enzo Britto/O São Gonçalo

SG: Seus filhos também participam desse universo artístico?

Paulinho Freitas: Sim. O Lucas, meu filho mais velho, é fotógrafo, músico e artista plástico — fez a capa e as fotos do livro novo. O caçula é poeta, militar e percussionista. E a mãe deles, minha esposa, também é poetisa. Temos várias músicas em parceria.

OSG: Há novos projetos literários a caminho?

Paulinho Freitas: Tenho um livro infantil pronto, com dez músicas sobre o circo, outro de crônicas e estou escrevendo meu primeiro romance.

OSG: E o que te move a continuar criando?

Paulinho Freitas: Venho de uma família humilde. Meus bisavós foram ex-escravizados, jogados na rua sem saber ler ou escrever. Minha avó sonhava em escrever um livro e não conseguiu. Eu consegui realizar esse sonho por ela. Quero deixar um bom exemplo, algo bonito para quem vem depois.

OSG: Onde o público pode acompanhar seu trabalho?

Paulinho Freitas: No Instagram, em @paulinhofreitas39 e também em @coisasdeze, no TikTok, com vídeos e conselhos do Zé.

OSG: Agradecemos sua participação em 'OSG Encontros'.

Paulinho Freitas: Eu que agradeço. Minha missão é deixar boas sementes — que os frutos que venham sejam ainda mais doces que os meus.