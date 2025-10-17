Prefeitura de Niterói realiza nova edição do “Dia Delas” com serviços gratuitos de saúde para mulheres

O Dia Delas será realizado das 8h às 17h, com exceção do MMF Morro do Céu, que funcionará das 7h às 16h - Foto: Divulgação

O Dia Delas será realizado das 8h às 17h, com exceção do MMF Morro do Céu, que funcionará das 7h às 16h - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói realiza, neste sábado (18), mais uma edição do Dia Delas, mobilizando todas as Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Programa Médico de Família para oferecer serviços gratuitos de promoção à saúde da mulher, em alusão ao Outubro Rosa.

Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, o evento contará com atualização da caderneta de vacinação — com destaque para a imunização contra o HPV —, coleta de exames preventivos (Papanicolau), solicitação de mamografia, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), atividades de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), além da distribuição de absorventes e preservativos. O público também poderá participar de rodas de conversa e ações educativas.

“O mês de outubro é fundamental para chamar a atenção da população sobre o câncer de mama e do colo do útero. O Dia Delas é uma excelente oportunidade para que as mulheres acessem os serviços públicos de saúde e realizem seus exames preventivos”, destaca a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Dia D da Atualização da Caderneta de Vacinação – No mesmo dia, será promovido o Dia D da Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação de Crianças e Adolescentes menores de 15 anos nas unidades de saúde do município, das 8h às 17h. O objetivo é resgatar não vacinados ou completar esquemas de vacinação, garantindo a atualização da caderneta conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

As vacinas seguem disponíveis de segunda a sexta-feira, nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Módulos do Programa Médico de Família (MMF), das 8h às 17h.

Locais de vacinação:

Policlínica Dr. Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil;

Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço;

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu;

Policlínica Regional do Fonseca Dr. Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca;

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha;

Policlínica Regional da Engenhoca – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca;

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Unidade Básica de Saúde da Engenhoca – Rua Vereador José Vicente Sobrinho, nº 724 – Engenhoca;

Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado – Rua Doutor Araújo Pimenta, s/nº – Ingá (funcionará das 8h às 16h);

Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara – Rua Jandira Pereira, nº 625 – Santa Bárbara;

Unidade Básica de Saúde de Piratininga – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, nº 111 – Piratininga.

MMF Dr Abelardo Ramírez (Matapaca) – Rua Aurora Ribeiro, 05 – Maria Paula;

MMF Dr Geraldo Chini (Sapê) – Rua E, S/N – Sapê;

MMF Dr Wilson De Oliveira (Ititioca) – Rua Costa Monteiro, S/N – Ititioca;

MMF João Sampaio (Maceió) – Rua José Bento Vieira Ferreira, S/N – Largo Da Batalha;

MMF José Martí I (Grota I) – Rua Albino Pereira, 615 – Grota Do Surucucu – São Francisco;

MMF Professor Dr Barros Terra (Badu) – Estrada Alcebíades Pinto, S/N – Badu;

MMF José Martí II (Grota II) – Rua Ascedino Pereira, 335 – São Francisco;

MMF Haidée Santamaría (Cantagalo) – Av. Nelson De Oliveira E Silva, 63 – Cantagalo;

MMF Salvador Allende (Atalaia) – Rua Padre José Euger, S/N – Atalaia;

MMF Willian Soller (Engenho Do Mato) – Av. Irene Lopes Sodré, S/N – Praça Do Engenho Do Mato;

MMF Colônia – Praia De Itaipu, S/N – Itaipu – Colônia Dos Pescadores;

MMF Com. Manuel Piñeiro Losada (Maravista) – Rua Astor De Costa Menezes, S/N – Maravista;

MMF Dr Tobias Tostes Machado (Várzea Das Moças) – Estrada Velha De Maricá, S/N – Rio Do Ouro;

MMF Ernesto Che Guevara I (Cafubá I) – Av. Dr. Raul De Oliveira Rodrigues, 03 – Piratininga;

MMF Ernesto Che Guevara II (Cafubá II) – Rua Deputado José Luiz Erthal, Lt. 05 Qd. 69 – Cafubá;

MMF Alberto Ricardo Hatin (Cafubá III) – Rua Manuel Pacheco De Caravalho, 107 – Piratininga;

MMF Enoc Joaquim De Oliveira (Jacaré) – Estrada Frei Orlando, 169 – Jacaré/Piratininga;

MMF Julio Dias Gonzales (Leopoldina) – Rua General Castrioto, 81 – Barreto;

MMF Jorge Luiz Camacho Rodrigues (Maruí) – Rua Maruí Grande, 15 – Barreto;

MMF Carlos Rafael Rodríguez – Avenida Machado, S/N – Barreto;

MMF Antônio Ñico López (Nova Brasília) – Rua Dr Francisco Sardinha, 102 – Engenhoca;

MMF Deputado José Sally (Baldeador) – Loteamento Bento Pestana, S/N – Baldeador;

MMF Dr Cláudio Do Amaral (Coronel Leôncio) – Avenida Professor João Brasil, S/Nº – Engenhoca;

MMF Tayssa Erminda Alves (Viçoso Jardim) – Estrada Viçoso Jardim, S/N – Viçoso Jardim;

MMF Vilma Espin (Vila Ipiranga) – Rua Tenente Ozório, S/N – Fonseca;

MMF Dr Antonio Peçanha (Teixeira De Freitas) – Rua Teixeira De Freitas, 380 – Fonseca;

MMF Dr José Luiz de O. Côrtes (Serrão e Juca Branco – Travessa Dona Julia, 29 – Fonseca;

MMF Dr Aloísio Brasil (Caramujo) – Av. Pastor José Gomes De Souza, S/N – Caramujo;

MMF Faustino Perez (Morro do Céu) – Rua Pastor José Gomes, 683 – (Provisório – horário de funcionamento: das 7h às 16h)

MMF José Suares Blanco (Jonathas Botelho) – Travessa Jonathas Botelho, 133 – Cubango;

MMF Raul Carlos Pareto Jr (Bernardino) – Rua Sá Barreto, 107 – Fonseca;

MMF Maria Tereza Barbosa Rangek “Vó Tereza” (Ponta Da Areia) – Praça Doutor Vitorino, S/N – Ponta Da Areia;

MMF Italo Gomes (Morro Da Boa Vista) – Rua Indígena, 200 – São Lourenço;

MMF Professora Dra. Satiê Mizubut (Holofote) – Travessa Arthur Martins, Nº. 034, Bairro Santana;

MMF Célia Sánchez (Ilha da Conceição) – Rua Jornalista Sardo Filho,196 – Ilha da Conceição;

MMF Carlos Juan Finlay (Vital Brazil) – Rua Antônio Baptista, 8 – Vital Brazil;

MMF Camilo Cienfuegos (Viradouro) – Rua Mário Viana, 790 – Santa Rosa;

MMF José Antonio Echeverria Bianchi (Souza Soares) – Rua Lions Clube, 37 – Santa Rosa;

MMF Calixto García (Preventório II) – Avenida Quintino Bocaiúva, S/N – Charitas;

MMF Mário Munhoz Monroe (Jurujuba) – Av. Carlos Ermelindo Marins, S/N – Jurujuba;

MMF Dr João Vasconcellos (Martins Torres) – Rua Dr Martins Torres, 281 – Santa Rosa;

MMF Frank Pais Garcia (Cavalão) – Alameda Paris, S/N – São Francisco;

MMF Dr Omar Marinho Vieira (Alarico) – Estrada Alarico De Souza, S/N – Santa Rosa;

MMF Jesus Montañez (Palácio) – Rua 11 De Agosto, 4 – Ingá.