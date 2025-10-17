Gran Cirque Brado traz humor, acrobacias e magia em turnê por unidades do Sesc RJ

Espetáculo ''Grand Cirque Brado''chega ao Rio, com apresentações em quatro unidades do Sesc - Foto: Divulgação

O espetáculo “Gran Cirque Brado”, parceria entre as companhias Circo Caramba e Damião e Cia, chega ao estado do Rio com apresentações em quatro unidades do Sesc. A turnê passa por Valença (25/10), Nova Iguaçu (26/10), São João de Meriti (01/11) e São Gonçalo (02/11), sempre às 16h.

A montagem, concebida e dirigida por Thiago Sales, apresenta uma divertida história sobre os irmãos Fallid, netos do fundador de um antigo circo que perdeu o público. Quando a plateia finalmente retorna, os palhaços fazem de tudo, e mais um pouco, para reviver o brilho do picadeiro e salvar o legado da família.

Espetáculo ''Grand Cirque Brado''chega ao Rio, com apresentações em quatro unidades do Sesc | Foto: Divulgação

Com uma linguagem que mistura palhaçaria, teatro, música, acrobacia e mágica, o espetáculo aposta em humor e emoção para todas as idades. No elenco estão Fernanda Jannuzzelli, Rodrigo Nasser e o próprio Thiago Sales. A produção reúne o olhar criativo do Circo Caramba, referência nacional em palhaçaria musical, com a experiência da Damião e Cia, grupo conhecido por seu trabalho em teatro popular e circo-teatro. A circulação do espetáculo faz parte da programação do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, que incentiva e difunde a produção artística em todo o estado.

Criado em 2009, o Circo Caramba, de Americana (SP), é reconhecido pela forma original como une a comicidade circense à música. Já a Damião e Cia, fundada em 2012, tem trajetória marcada por espetáculos de rua e uma comunicação direta com o público, sempre valorizando as tradições do circo brasileiro.

SERVIÇO

GRAN CIRQUE BRADO

Espetáculo de palhaçaria, música e circo-teatro

Concepção e direção: Thiago Sales

Elenco: Fernanda Jannuzzelli, Rodrigo Nasser e Thiago Sales

Parceria: Circo Caramba e Damião e Cia

Datas e locais:

25/10 (sex), 16h – Teatro Sesc Rosinha de Valença (Valença) – Entrada gratuita, com retirada de ingressos 1h antes da sessão

26/10 (sáb), 16h – Sesc Nova Iguaçu – R$15 (inteira) / R$7,50 (meia) / R$5 (credencial plena) / Gratuito (PCG e crianças até 16 anos)

01/11 (sex), 16h – Sesc São João de Meriti – R$15 (inteira) / R$7,50 (meia) / R$5 (comerciários e dependentes) / Gratuito (PCG)

02/11 (sáb), 16h – Sesc São Gonçalo – R$15 (inteira) / R$7,50 (meia) / R$5 (credencial plena) / Gratuito (PCG e estudantes até 16 anos)

Classificação: livre