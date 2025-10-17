Canto do Rio pode se tornar patrimônio imaterial do Estado; Entenda

O centenário Canto do Rio Foot-Ball Club, com sede em Niterói, pode ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial do estado. O projeto, de autoria do deputado estadual Vitor Junior (PDT), foi aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na última quarta-feira (15). A proposta seguirá para nova votação em plenário.

“O Canto do Rio formou muitos atletas, é um símbolo da história esportiva e afetiva de Niterói. Este projeto de lei tem como objetivo preservar a trajetória e o legado do clube”, afirmou Vitor Junior, que lidera a Frente Parlamentar de Defesa dos Clubes Sociais e Esportivos do Estado, iniciativa para valorização dessas associações e suas sedes como protagonistas no fomento ao esporte, à cultura e ao lazer.

O projeto, de autoria do deputado estadual Vitor Junior (PDT), foi aprovado em primeira discussão na Alerj | Foto: Divulgação

Carinhosamente chamado de Cantusca pelos torcedores, o clube que revelou nomes como o tricampeão mundial Gerson, o Canhotinha de Ouro, e Vinicius Jr, jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, é também celeiro de craques em modalidades como natação, polo aquático e basquete. Recentemente, voltou a se destacar nos jogos de futebol da categoria de base.

Já são 110 anos de história do Canto do Rio, tendo entre seus principais títulos o Torneio Início do Campeonato Carioca de 1953 e o Torneio Início do Campeonato Fluminense de 1918 e 1926. Foi um dos cinco fundadores da Associação Fluminense de Esportes Atléticos (AFEA), que se tornaria a Federação Fluminense de Desportos, organizadora do futebol do antigo Estado do Rio.