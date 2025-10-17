Dois homens em situação de rua são mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam na Zona Norte do Rio
O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17), quando um carro parou em frente a um grupo de sem-teto
Um ataque a tiros deixou ao menos dois homens mortos na madrugada desta sexta-feira (17), nas proximidades do metrô de Irajá, Zona Norte do Rio. Um terceiro homem ficou ferido e foi socorrido em estado grave pelos bombeiros.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas eram pessoas em situação de rua que dormiam sob a marquise da estação, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior.
O ataque ocorreu por volta das 4h, quando um carro parou em frente a um grupo de sem-teto, e os ocupantes abriram fogo. Ainda não se sabe a motivação do crime.
Uma equipe do 41º BPM (Irajá) foi acionada para o local, onde encontrou os dois mortos. Às 8h20, os corpos ainda estavam no local, aguardando a perícia.
Os disparos foram tantos que as cápsulas ficaram pelo chão. Um tiro ainda atravessou a janela de uma casa e parou na televisão, mas ninguém na residência ficou ferido.
A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.