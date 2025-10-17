Mutondo terá interdição para obras do MUVI a partir desta sexta-feira (17)
A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo preparou um esquema especial de trânsito que irá funcionar excepcionalmente nesta sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19), para dar prosseguimento às obras do corredor viário Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). A Travessa Carlos Cruz (Ponte Seca), no Mutondo, ficará temporariamente interditada para a passagem de veículos.
Com isso, o transporte coletivo de passageiros (especialmente nas linhas 11, 38, 55A, 55B, 400M, 401M, 409M, 5400M, 110D, 2110D, 4110D, 2423D, 423A e 428D) e os demais veículos que normalmente trafegam pela referida via em direção à Trindade e Nova Cidade deverão adotar o seguinte desvio: os motoristas deverão acessar a Avenida Domingos Damasceno Duarte, na altura do 7º BPM, prosseguindo em direção à Avenida Presidente Kennedy, seguindo a reta do MUVI. A partir daí, eles poderão retomar seus itinerários habituais por meio das avenidas José Manna Júnior, Pastor Waldemar Zarro e Rua Vicente de Lima Cleto.
A Secretaria destaca ainda que vem adotando todas as medidas necessárias para mitigar os impactos viários decorrentes das intervenções, atuando em conjunto com os demais órgãos competentes para garantir a segurança, fluidez e organização do tráfego durante o período das obras.