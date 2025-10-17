Mutondo terá interdição para obras do MUVI a partir desta sexta-feira (17)

O MUVI é um projeto fruto de parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado, executado pela Secretaria das Cidades - Foto: Divulgação

O MUVI é um projeto fruto de parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado, executado pela Secretaria das Cidades - Foto: Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo preparou um esquema especial de trânsito que irá funcionar excepcionalmente nesta sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19), para dar prosseguimento às obras do corredor viário Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). A Travessa Carlos Cruz (Ponte Seca), no Mutondo, ficará temporariamente interditada para a passagem de veículos.

Com isso, o transporte coletivo de passageiros (especialmente nas linhas 11, 38, 55A, 55B, 400M, 401M, 409M, 5400M, 110D, 2110D, 4110D, 2423D, 423A e 428D) e os demais veículos que normalmente trafegam pela referida via em direção à Trindade e Nova Cidade deverão adotar o seguinte desvio: os motoristas deverão acessar a Avenida Domingos Damasceno Duarte, na altura do 7º BPM, prosseguindo em direção à Avenida Presidente Kennedy, seguindo a reta do MUVI. A partir daí, eles poderão retomar seus itinerários habituais por meio das avenidas José Manna Júnior, Pastor Waldemar Zarro e Rua Vicente de Lima Cleto.

As interdições começam a partir desta sexta-feira (17) | Foto: Divulgação

Leia também:

Pré-lançamento do Festival Internacional de Poesia de Maricá - Rio de Versos acontece nesta quinta-feira (16)

39ª Exposição de Orquídeas de Niterói reúne apaixonados pela natureza em Charitas



A Secretaria destaca ainda que vem adotando todas as medidas necessárias para mitigar os impactos viários decorrentes das intervenções, atuando em conjunto com os demais órgãos competentes para garantir a segurança, fluidez e organização do tráfego durante o período das obras.