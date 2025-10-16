Festival literário movimenta a FFP-UERJ de São Gonçalo em outubro

A Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo, será palco do Festival Literário Via Palavra, entre os dias 22 e 25 de outubro de 2025, com uma programação gratuita voltada à celebração da Palavra em suas múltiplas expressões.

O evento reúne cinco eixos, Mesas de Debates, Shows, Exposição, Feira de Livros e Exibição Audiovisual, com diversas atrações que misturam aprendizado e puro entretenimento voltado para o público em geral.

As Mesas de Debates abordarão temas como literatura e educação, oralidade e território com participação ampla de convidados de todas as manifestações artísticas e culturais, tendo sempre a Palavra como ponto de partida.

Os shows apostam na fusão entre poesia, música e performance, com apresentações de grupos locais e experimentações cênicas que colocam a palavra em movimento, desde o rock até o rap, com participação especial do evento Batalha do Tank, incluído no festival, para a alegria de quem curte a cultura hip-hop. A exposição ocupará os espaços da FFP com instalações visuais, manuscritos e painéis interativos com o público.

Na Feira de Livros, autores, editoras independentes, coletivos literários e sebos especializados oferecerão publicações diversas, com destaque para autores da região leste fluminense, com espaço e Palavra garantidos.

Como novidade desta edição, o festival distribuirá vouchers (cupons) para a compra de livros, promovendo o acesso e a democratização da leitura.

A Exibição Audiovisual apresentará curtas e documentários que exploram a produção local de filmes que abordam cultura e história gonçalenses e da região.

O Festival Via Palavra, que este em sua 2ª edição, fortalece o vínculo entre universidade, comunidade e cultura, celebrando a potência literária, artística e cultural de São Gonçalo.