"Viralizou": Mulher flagra companheiro "pulando a cerca" durante jogo do Sport na Ilha do Retiro

O vídeo mostra o momento em que a esposa, que é torcedora do Sport, vai de encontro ao companheiro - Foto: Reprodução/X

Em um vídeo que "viralizou" nas redes sociais, uma esposa flagra um momento constrangedor: a suposta traição do companheiro, que estava acompanhado de outra mulher.

O flagra aconteceu durante a partida entre Sport e Ceará, na noite desta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mulher, que é torcedora do Sport, vai de encontro ao companheiro, que está sentado na arquibancada acompanhado de outra mulher. Nas imagens é possível ver que ela começa a aplaudir a cena e grita “acabou” para o homem.

Ao longo do vídeo, a mulher segue xingando o companheiro de “nojento, seboso” e o estapeia. Em seguida, ela avisa para a acompanhante do mesmo: "Eu sou a mulher dele!".

Apesar da confusão, o episódio terminou de uma maneira inusitada: as duas mulheres conversaram, se entenderam e saíram da arquibancada juntas e de mãos dadas enquanto o homem permaneceu sentado.