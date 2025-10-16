Agente de segurança salva mulher de atropelamento por bonde na Turquia; Vídeo

Ela foi salva pelo guarda que estava no local e a puxou pelo braço de volta para a plataforma - Foto: Reprodução/Redes sociais

Ela foi salva pelo guarda que estava no local e a puxou pelo braço de volta para a plataforma - Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher foi salva de um grave acidente na cidade de Kayseri, centro da Turquia, após ser puxada para trás por um agente de segurança segundos antes de ser atingida por um bonde. O incidente ocorreu na manhã da última terça-feira (14), na estação Cumhuriyet Square, e foi registrado por câmeras de segurança da empresa de transportes municipal.

A passageira estava na estação e ia atravessar a linha de trem, porém não olhou para os dois lados e não ouviu o trem chegando. Ela foi salva por um triz pelo guarda que estava no local e a puxou pelo braço de volta para a plataforma.





Segundo a Autoridade de Transportes de Kayseri, que divulgou imagens de câmeras de segurança, a mulher estava atravessando a linha de trem fora da faixa de pedestres e utilizava fones de ouvido no momento do incidente.

"Um momento de distração poderia ter se transformado em uma grande tristeza (...) graças aos reflexos rápidos do segurança de plantão, a jovem foi impedida de entrar nos trilhos e escapou de um possível acidente", afirmou a pasta.

O maquinista freou rapidamente e conseguiu parar o trem, porém a passageira já estava a salvo graças ao agente de segurança. Ninguém ficou ferido.