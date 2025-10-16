Gato é baleado no Rio e pode ficar sem movimentos

Um gato chamado Samuel foi encontrado baleado por chumbinho em Vargem Pequena, Zona Sudoeste do Rio, e corre o risco de perder os movimentos. Ele está internado em estado delicado com anemia e deverá passar por cirurgia de emergência para evitar maiores sequelas.

O gato foi encontrado por populares que rapidamente acionaram o protetor Fábio Mendonça. O animal recebeu o nome de Samuel pelos protetores que o resgataram.

De acordo com o protetor, Samuel apresenta quadro de anemia e continua internado em uma veterinária na Praça Seca, também na Zona Sudoeste. No momento, ele está sendo cuidado para realizar a cirurgia que pode evitar maiores sequelas.

Casos de maus-tratos

Infelizmente, o ocorrido com Samuel é comum no Rio de Janeiro. Segundo dados do programa Linha Verde, ligado ao Disque Denúncia, somente o município do Rio de Janeiro, cerca 6.896 denúncias de maus-tratos contra os animais, desde 2013, data da criação do programa.

Os bairros que possuem os maiores números de denúncias são: Campo Grande, Centro, Jacarepaguá, Realengo, Guaratiba e Santa Cruz.

Ainda de acordo com os dados, outros municípios que mais registram casos são: Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói, Belford Roxo e São João de Meriti.

Dentre as denúncias, as vítimas em sua maioria são cães, gatos e cavalos. As práticas mais comuns são abandono, agressão, falta de alimentação, animais acorrentados, ferimentos com armas de chumbinho e até casos de envenenamento.

Além disso, há casos de cavalos sendo expostos à chuva e sol, forçados a carregar peso e também galos de rinhas.