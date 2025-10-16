OAB-RJ anuncia redução de 17% no valor da anuidade para a advocacia

A Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) anunciou a redução no valor da anuidade para a advocacia de todo o estado para o exercício 2026. O anúncio foi feito pela presidente Ana Tereza Basilio e pelo tesoureiro Fábio Nogueira nas redes sociais da seccional. A redução será de 17,49%, saindo de R$ 1.193,83 para R$ 985,00, com pagamento a partir de dezembro. Esta é a maior redução de anuidade registrada nos últimos 18 anos pela entidade.

De acordo com a OAB-RJ, a redução no valor da anuidade só foi possível por causa da reforma administrativa realizada nos primeiros meses do ano, com readequação do corpo funcional, com uma redução de 40%; correção de distorções salariais, de acordo com valores praticados pelo mercado, e revisão dos contratos de prestação de serviços. Tais medidas resultaram em uma diminuição das despesas superior a 30%.

“Foi um período difícil. Tivemos que cortar na própria carne para reequilibrar as contas da OAB-RJ. Graças a muito trabalho, foi possível reorganizar a casa e dar essa boa notícia para a advocacia de todo o estado, de reduzir o valor da anuidade, mantendo a qualidade dos serviços que a gente oferece”, disse a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio.

A Seção Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil é a segunda maior do Brasil, com aproximadamente 160 mil inscritos.