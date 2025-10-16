Itaboraí promove ação do Outubro Rosa com marcação de mamografias em Manilha

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e da Subsecretaria Municipal de Políticas da Mulher, realizou, na manhã desta quarta-feira (15/10), uma ação especial do Outubro Rosa na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José Filoco, em Manilha. Com o tema “A prevenção pode mudar toda a sua história”, o encontro reuniu dezenas de mulheres da região para um momento de conscientização, autocuidado e acesso direto aos exames de prevenção.

Além de palestras sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e a importância do autoexame, a ação teve como destaque o agendamento imediato de mamografias, garantindo que as participantes já saíssem do evento com o exame marcado. A iniciativa busca facilitar o acesso das mulheres ao atendimento e reforçar que a prevenção é o caminho mais eficaz para salvar vidas.

De acordo com a subsecretária municipal de Políticas da Mulher, Joana Lage, o objetivo é fazer com que cada mulher tenha a oportunidade de cuidar de si e adotar a prevenção como parte da rotina.

“A prevenção pode realmente mudar toda a história de uma mulher. O câncer de mama atinge muitas pessoas, mas tem cura quando diagnosticado precocemente. Por isso, além de levar informação, estamos garantindo que as participantes saiam daqui com a mamografia marcada, como parte do nosso compromisso em oferecer cuidado de dentro para fora”, destacou Joana Lage.

Entre as participantes, a moradora de Manilha Sueli Diniz, de 60 anos, elogiou a iniciativa e reforçou a importância de se cuidar.

“Eu já fiz a minha mamografia este ano e fico feliz em ver que outras mulheres estão tendo essa oportunidade também. Quanto mais cedo a gente se cuidar, melhor”, contou a aposentada.

Durante todo o mês de outubro, a Prefeitura de Itaboraí seguirá promovendo ações em diferentes bairros, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres itaboraienses.