Vai faltar água: Cedae faz manutenção anual no dia 16 de outubro

A operação do sistema será retomada de forma gradativa após a conclusão dos serviços - Foto: Divulgação/ Luis Alvarenga

A Cedae vai realizar a manutenção anual do Sistema Imunana-Laranjal na quinta-feira (16/10), das 4h às 22h. Para executar a ação, será necessário interromper a captação de água bruta e a produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, que atende os municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (fornecimento de água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

A operação vai mobilizar cerca de 200 profissionais da Companhia em mais de 40 serviços, que incluem desde a limpeza e revisão de reservatórios, filtros e canais até reparos em tubulações e modernização de equipamentos. Também serão feitas inspeções de segurança, ajustes em sistemas automatizados e melhorias estruturais.

As correções preventivas minimizam o risco de falhas que possam interromper a produção de água, assegurando a continuidade da operação em períodos de alta demanda, como o verão. O objetivo é garantir um sistema mais seguro, moderno e preparado para atender com qualidade mais de 2 milhões de habitantes da porção leste da Baía de Guanabara.

A operação do sistema será retomada de forma gradativa após a conclusão dos serviços, mas a Companhia recomenda à população que reserve água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo.

A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói, de acordo com as respectivas áreas de atuação.