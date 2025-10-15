Águas do Rio realiza ações estratégicas durante manutenção do Sistema Imunana-Laranjal

Águas do Rio irá aproveitar a parada programada pela Cedae no Sistema Imunana-Laranjal, nesta quinta-feira (16/10), para executar uma série de melhorias operacionais e estruturais em suas redes e sistemas de bombeamento. Das 4h às 22h, para a realização de uma manutenção preventiva, a companhia estadual manterá suspensas as operações no Canal de Imunana e na Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, causando a interrupção do abastecimento nas cidades de São Gonçalo e Itaboraí; nos distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá; e na Ilha de Paquetá, na capital.

Enquanto a estatal estiver com a operação do sistema interrompida, equipes da Águas do Rio estarão nas ruas realizando melhorias que não poderiam ser executadas em outro momento, evitando impactos futuros no fornecimento. Entre as principais intervenções previstas, estão a substituição de válvulas em redes e reservatórios estratégicos e a modernização de sistemas de bombeamento. As obras incluem melhorias em estruturas essenciais, como os sistemas de bombeamento Marques Maneta, que atende 18 bairros de São Gonçalo, e Ipiíba, responsável por reforçar o abastecimento de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá.

Leia também:

Maricá anuncia 2.300 vagas em cursos gratuitos de qualificação para o projeto MARAEY

Família procura por jovem desaparecido em São Gonçalo



“Essas ações são fundamentais para garantir mais eficiência e segurança no sistema de abastecimento. Aproveitamos esse período de parada para realizar melhorias importantes, com o menor impacto possível para a população. É essencial que todos façam o uso consciente da água durante esse intervalo, já que o retorno do abastecimento acontece de forma gradativa após a retomada da produção”, destaca Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio.

Assim que a Cedae retomar a operação do Sistema Imunana-Laranjal e a produção de água alcançar 100% da capacidade, terá início a etapa de normalização gradativa do abastecimento, que poderá levar 72 horas ou prazo superior, especialmente em áreas elevadas, pontas de rede e locais onde forem detectadas ocorrências neste período.

A Águas do Rio orienta os moradores a reservarem água em cisternas e caixas d’água para uso em atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo até a completa normalização do serviço. O abastecimento alternativo, com o suo de caminhões-pipas, será direcionado prioritariamente para hospitais, clínicas e serviços essenciais.

A concessionária segue à disposição pelo 0800 195 0 195, com atendimento gratuito por ligação e mensagens via WhatsApp.