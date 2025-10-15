Campanhas de doação marcam outubro no São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping segue mobilizando a solidariedade em sua comunidade e anuncia a prorrogação da campanha de doação de brinquedos “Brinquedo é Felicidade” até o dia 31 de outubro. A iniciativa, que já vem sendo realizada com sucesso, tem como objetivo apoiar o projeto Arte que Toca a Alma, que desenvolve ações sociais na comunidade da Alma, no bairro do Coelho, em São Gonçalo.

As doações devem ser entregues na Administração do shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Para garantir a qualidade dos presentes destinados às crianças, o shopping reforça que somente brinquedos em boas condições de uso serão aceitos. Itens danificados ou sujos não serão recebidos.

Além da campanha de brinquedos, o São Gonçalo Shopping lança, neste mês de outubro, uma nova iniciativa solidária: a campanha “Um Quilo de Amor”, que acontece até o dia 19 de outubro. A ação convida clientes, lojistas e colaboradores a doarem alimentos não perecíveis, que serão destinados ao projeto Por Gentileza, dedicado a levar apoio e acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

As doações de alimentos podem ser feitas de segunda a sexta-feira, também das 9h às 18h, no próprio shopping. Já aos fins de semana e feriados, basta procurar um dos seguranças para entregar a contribuição.

“Cada quilo de alimento ou brinquedo doado representa um gesto de amor que pode transformar vidas. Queremos incentivar nossos visitantes a praticarem a empatia e se unirem em prol de uma sociedade mais justa e acolhedora”, destaca a administração do shopping.