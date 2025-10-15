Parque RJ em São Gonçalo chega a 80% das obras concluídas

O Parque RJ, que está sendo construído no antigo Piscinão do bairro Boa Vista, em São Gonçalo, alcançou 80% de conclusão neste mês. Com 35 mil m², o novo espaço será a maior área pública de lazer do Leste Fluminense.

Realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, o projeto inclui anfiteatro para 15 mil pessoas, skatepark, pista de atletismo, quadras poliesportivas, parcão, academia ao ar livre, cascatas para banho, espaço kids e um sistema sustentável de reuso de água, com reservatórios de quase 900 mil m³.

Para o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, a entrega do parque representa um novo olhar sobre os espaços urbanos e o papel do lazer na transformação das cidades.

“O Parque RJ de São Gonçalo será referência como equipamento de lazer, cultura e esportes em todo o nosso estado. Além disso, foi concebido para funcionar com práticas sustentáveis, preparando a região para os desafios do futuro”, destacou o secretário.

Com infraestrutura moderna e soluções ambientais integradas, o Parque RJ reforça a política do Governo do Estado de promover requalificação urbana e bem-estar para a população, especialmente em áreas de grande densidade demográfica e necessidade de espaços verdes.

Expansão do modelo para outros municípios

O modelo de São Gonçalo já inspira novas iniciativas. O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, publicou recentemente o edital de licitação para o Parque RJ em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O novo projeto segue o mesmo conceito sustentável, com 35,9 mil m² de área, e tem como foco reduzir ilhas de calor, ampliar áreas verdes e gerar empregos locais. Além desse, o de Magé também está em fase de contratação.