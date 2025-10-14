São Gonçalo terá dia dedicado à Saúde no próximo sábado (18)

Todas as unidades de saúde com salas de imunização estarão abertas, para a testagem rápida da sífilis e também para a vacinação - Foto: Divulgação - Julio Diniz

Todas as unidades de saúde com salas de imunização estarão abertas, para a testagem rápida da sífilis e também para a vacinação - Foto: Divulgação - Julio Diniz

O dia 18 de outubro será marcado por duas diferentes e importantes ações na área da saúde em São Gonçalo. Trata-se do terceiro sábado do mês, quando é lembrado o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. E também será Dia D de Mobilização para a Multivacinação e atualização da caderneta de vacinação. Por isso, neste dia, todas as unidades de saúde com salas de imunização estarão abertas, das 8h às 16h, para a testagem rápida da sífilis e também para a vacinação.

Para a coordenação do Programa das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, a data deve mobilizar o maior número de pessoas para enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento adequado da sífilis na gestante durante o pré-natal e da sífilis em ambos os sexos, já que é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST).

“Vamos fazer a testagem rápida em todas as unidades que estiverem fazendo a vacinação. O objetivo é atingir o maior número de pessoas e conscientizar sobre os riscos que correm com o sexo sem proteção. Aqueles que testarem positivo, serão encaminhados para novos exames e tratamentos nas 14 unidades disponíveis na cidade”, explicou Monique Gonzalez, coordenadora do Programa Ist/Aids e Hepatites Virais.

A Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e Adolescente pretende atingir o público de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. No entanto, todos os gonçalenses podem procurar as unidades para colocarem a vacinação em dia. Estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris.

“A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização. A atualização será feita de acordo com a situação de cada criança. Quem perdeu a caderneta de vacinação, terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade”, explicou a coordenadora de Imunização, Ingrid Perni.